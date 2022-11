ASUS annonce la série ExpertBook B6 Flip.



ASUS, leader technologique mondial réputé pour sa capacité à repenser en permanence les technologies d'aujourd'hui pour celles de demain, présente l'ExpertBook B6 Flip (B6602F), la première station de travail mobile retournable de la série Expert.







Cette station de travail mobile haute performance, dotée d'une charnière polyvalente à 360°, est conçue spécialement pour aider les entreprises d'architecture, d'ingénierie et de construction (AEC) qui utilisent des solutions logicielles de pointe comme 3ds Max, MicroStation et Vectorworks. Grâce à son immense puissance dans une forme mince et rabattable, l'ExpertBook B6 Flip gère les charges de travail complexes de manière transparente dans toutes les disciplines AEC.



Il aide les utilisateurs à donner vie aux concepts de conception grâce à des logiciels BIM tels qu'ArchiCAD, à passer sans effort des esquisses 2D à la modélisation et à l'impression 3D grâce à des outils tels que Creo et Solidworks, et à gérer des applications gourmandes en données pour obtenir des informations plus approfondies et une meilleure prise de décision - offrant ainsi l'avantage dont les entreprises AEC ont besoin sur le marché concurrentiel actuel.







Engagé à créer un avenir durable, ASUS adopte des matériaux respectueux de l'environnement à toutes les étapes du cycle de vie de ses produits. L'ExpertBook B6 Flip a un emballage respectueux de l'environnement, avec la certification FSC pour tous les matériaux en papier.



Puissance de calcul massive : Intel Core i9, 128 Go de RAM et 4 To de stockage M.2 ultra-rapide



L'ExpertBook B6 Flip maximise la puissance de calcul avec le dernier processeur Intel Core i9 HX jusqu'à la 12e génération, le graphisme professionnel NVIDIA RTX A2000, la prise en charge d'un maximum de 128 Go de mémoire DDR5 bicanal à 4800 MHz et d'un maximum de 4 To de stockage M.2 ultra-rapide, offrant ainsi les meilleures performances pour la conception 3D, l'apprentissage automatique et bien plus encore.



Le secteur de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction (AEC) devrait connaître une croissance rapide, mais les projets dans ce domaine peuvent être à la fois complexes à gérer et à exécuter. Plus de la moitié des dirigeants du secteur de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction considèrent également que le fait d'attirer et de retenir les meilleurs talents constitue un défi majeur.



McKinsey estime que la technologie est la solution. Les concepts de construction 4.0 et d'industrie 4.0 en sont des manifestations : ils prévoient le développement rapide des technologies numériques pour stimuler la prise de décision, rationaliser la gestion et améliorer la qualité du travail dans le secteur de l'architecture et de l'ingénierie. Ces progrès devraient permettre de réaliser 950 millions de dollars d'économies dans le secteur mondial de l'architecture et de l'ingénierie en 2025, mais les dirigeants doivent d'abord être en mesure de déterminer les outils numériques prometteurs qui valent la peine d'être investis. C'est là qu'un appareil puissant comme l'ExpertBook B6 Flip fait son entrée.



Il est vital de garder au frais une machine aussi puissante que l'ExpertBook B6 Flip pour obtenir des performances optimales, mais le bruit indésirable est l'ennemi de la créativité. Nous avons optimisé le système de refroidissement pour permettre au puissant CPU d'Intel de fonctionner confortablement à un TDP total de 135 watts (55 W pour le CPU et 80 W pour le GPU) en mode Performance - sans aucun étranglement. De plus, avec le support de NVIDIA Max-P Dynamic Boost, les utilisateurs intensifs peuvent pousser les performances encore plus loin.



Cette remarquable prouesse d'ingénierie utilise deux ventilateurs à 98 pales, avec trois caloducs et sept capteurs intelligents pour assurer des performances de refroidissement optimales, tout en restant silencieux - moins de 40 dBA en mode Standard - afin que les utilisateurs puissent se concentrer sur leur tâche sans être distraits.



L'ExpertBook B6 Flip est également incroyablement polyvalent, avec un écran 16 pouces rabattable dont la luminosité peut atteindre 500 nits, ce qui permet de travailler n'importe où et de n'importe quelle manière, amplifiant ainsi la productivité des créateurs, designers, ingénieurs et autres professionnels à l'ère du travail hybride.



En outre, un ordinateur portable professionnel a besoin d'un maximum d'options de connectivité pour gérer toutes les charges de travail. L'ExpertBook B6 Flip offre un ensemble complet de ports pour faciliter les transferts de données et les connexions de périphériques polyvalents. Il comprend un lecteur de carte à puce intégré qui peut être utilisé comme contrôle d'identité secondaire pour une sécurité renforcée, et un emplacement microSD qui permet aux créateurs d'enregistrer, d'éditer et de traiter des images et des vidéos massives n'importe où. Il dispose également de deux ports Thunderbolt 4 ultra-polyvalents avec DisplayPort 1.4, ainsi que de deux ports USB 3.2 Type-A et d'un port Ethernet 2,5 Gbps de qualité professionnelle.



Des métiers professionnels, élevés : Ray tracing en temps réel, puissance de traitement extrême et IA intelligente



L'ExpertBook B6 Flip est doté d'une carte graphique NVIDIA RTX A2000 de qualité professionnelle qui exploite l'architecture NVIDIA Ampere pour aider les utilisateurs à améliorer leur travail, qu'il s'agisse de créer de courtes vidéos en ligne ou des longs métrages, de générer des animations ou des modèles 3D, ou d'explorer la conception graphique. Ampere dispose de nouveaux cœurs de ray tracing et Tensor avec prise en charge de la sparsité, de la technologie de super-résolution AI DLSS 2.0 et de multiprocesseurs de streaming qui améliorent massivement les performances. Ce remarquable GPU offre les graphismes de ray tracing les plus réalistes, de nouvelles fonctionnalités de pointe et exploite la puissance de l'IA.



Conçu pour l'AEC : certification ISV pour les applications professionnelles et écran tactile innovant avec stylet



Pour les créatifs, les logiciels sont essentiels. C'est pourquoi ASUS teste et investit dans des processus de certification complets avec des éditeurs de logiciels indépendants (ISV) - garantissant que l'ExpertBook B6 Flip fonctionne comme prévu avec les applications professionnelles des plus grands éditeurs de logiciels au monde. L'ExpertBook Flip B6 est également disponible avec un stylet ASUS compatible MPP 2.0 en option qui prend en charge jusqu'à 4096 niveaux de pression, permettant aux utilisateurs d'écrire, de dessiner et d'annoter dans toutes les applications prises en charge.



Architecture, ingénierie et construction



La planification, la conception et la construction de structures impliquent l'art, la beauté, la science, la technologie et le travail d'équipe. ExpertBook B6 Flip permet aux professionnels des industries AEC de se concentrer sur la concrétisation des concepts avec des logiciels BIM, en utilisant des outils tels que Revit, 3dsMax et Maya.



Conception et fabrication de produits



Qu'il s'agisse de créer des voitures, des gadgets ou des meubles, le processus de conception commence souvent par une esquisse en 2D avant de passer à la modélisation et à l'impression en 3D. L'ExpertBook B6 Flip exécute sans effort des outils tels que Creo, SolidWorks ou Microstation, rendant la modélisation et le rendu plus efficaces et optimisant le pipeline de conception de produits.



Créativité et médias



Les flux de travail complexes d'aujourd'hui pour l'enregistrement, le montage, la post-production, le rendu et le transcodage exigent des outils gourmands en ressources comme Adobe Premiere. La puissance inégalée de l'ExpertBook B6 Flip fera le gros du travail, permettant aux professionnels de respecter les délais sans compromettre leur vision créative.



Sécurité de niveau professionnel : Intel vPro, Windows 11 Pro, TPM 2.0, TCG Opal, etc



Les industries AEC peuvent être particulièrement vulnérables aux failles de sécurité, en raison de la grande quantité de données hautement confidentielles qu'elles traitent et du volume massif d'informations qu'elles échangent tant en interne qu'en externe. Une sécurité numérique de premier ordre est vitale pour les industries AEC afin de protéger à la fois leur propriété intellectuelle et leurs données financières sensibles, et une fois encore, c'est un domaine dans lequel l'ExpertBook B6 Flip excelle.



Alimentée par les plates-formes Intel vPro Essentials ou Enterprise et Windows 11 Pro, cette station de travail puissante permet d'accroître la productivité, de prendre des décisions éclairées et plus rapides, et d'accélérer le développement de produits. En particulier, l'ExpertBook B6 Flip dispose d'une sécurité multicouche, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements financiers et gouvernementaux. Il prend notamment en charge les disques SSD TCG Opal à auto-cryptage pour empêcher tout accès non autorisé aux données, ainsi qu'une puce TPM 2.0 discrète pour stocker en toute sécurité les informations d'authentification telles que les mots de passe ou les clés de cryptage. Il dispose également d'un lecteur de carte à puce pour permettre une authentification facile à deux facteurs, avec un mot de passe et une carte reconnue nécessaires pour la connexion - plus une caméra IR pour une connexion faciale facile avec Windows Hello.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP