ADATA lance le LEGEND 960 MAX PCIe 4.0 NVMe SSD pour les créateurs.



La pandémie de COVID-19 et l'émergence des cartes mères Intel et AMD de nouvelle génération ont provoqué une vague de remplacement des PC grand public ainsi qu'une demande croissante de SSD PCIe 4.0 à haute efficacité. En tenant compte des exigences de dissipation de la chaleur des SSD de la PS5, ADATA Technology Co., Ltd, l'une des principales marques mondiales de produits de mémoire, a lancé le LEGEND 960 MAX à partir d'aujourd'hui. Le SSD LEGEND 960 MAX a remporté le GOOD DESIGN Award au Japon et offre des vitesses de lecture/écriture continues allant jusqu'à 7 400/6 800 Mo par seconde.



Sa conception unique à ailettes de radiateur 3D permet de réduire de 40 % la température des SSD montés dans les consoles PS5. Le LEGEND 960 MAX et le LEGEND 960 font partie de la même série de produits SSD et le modèle précédent LEGEND 960 peut être installé dans les ordinateurs portables légers certifiés Intel Evo. Face à l'univers créatif illimité du Web 3.0, ce nouveau produit devrait devenir la solution de stockage la plus idéale pour les consommateurs.







Le LEGEND 960 MAX utilise une interface de transmission PCIe 4.0 conforme aux normes NVMe 1.4. Le SSD présente des capacités de lecture/écriture exceptionnelles de 7 400/6 800 Mo par seconde, soit 4 fois plus que les SSD PCIe 3.0 standard, et est rétrocompatible avec la plateforme PCIe 3.0. Lors de la gestion d'une multitude de créations intensives, le LEGEND 960 MAX offre des vitesses de lecture/écriture aléatoires de 750K/630K IOPS, ce qui améliore l'efficacité du multitâche et permet d'obtenir des performances exceptionnelles sur les dernières plateformes Intel ou AMD.



L'effet de convection thermique conçu de manière professionnelle et produit par un profil d'ailettes de radiateur 3D permet un refroidissement supplémentaire de 40 % sur les SSD installés sur la carte mère et constitue une solution optimale pour les tâches de conception très complexes telles que l'animation 3D, le développement de jeux et la virtualisation visuelle.







Extension du stockage SSD de la PS5 : Une association parfaite pour la création et les jeux



Outre les projets créatifs, le LEGEND 960 MAX est également un partenaire idéal pour les PC de jeu. Utilisant une interface PCIe Gen4 x4, le LEGEND 960 MAX offre une vitesse de lecture/écriture de plus de 7 Go/s et sa capacité de 4 To répond parfaitement aux besoins d'extension du SSD de la PS5. En outre, son boîtier en alliage d'aluminium offre une surface supplémentaire pour une meilleure dissipation de la chaleur. La conception unique de son collecteur à ailettes de radiateur à convection permet d'obtenir un effet de refroidissement étonnant de 40 % sur les disques SSD des PC de jeu, ce qui permet non seulement de remédier aux problèmes de capacité insuffisante inhérents aux consoles PS5 prêtes à l'emploi, mais aussi d'offrir une expérience de jeu ininterrompue aux joueurs.



Une qualité éprouvée pour dynamiser les créations virtuelles



Le LEGEND 960 MAX offre des avantages uniques en matière de chargement du système et de mise en mémoire tampon des données grâce à un algorithme de cache SLC et au DRAM Cache Buffering. L'ensemble de la gamme de produits SSD est équipé d'un mécanisme de code de contrôle de parité à faible densité (LDPC) et d'une technologie de cryptage AES 256 bits de haut niveau pour garantir une transmission précise et sûre des données et protéger les propriétés intellectuelles d'une interception facile. Une garantie de 5 ans est fournie dans le monde entier.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP