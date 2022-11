CONNECTEZ, CONTROLEZ ET PARTEZ EN CONQUÊTE AVEC LA MANETTE WOLVERINE V2 PRO POUR PS5 ET PC.



La manette Razer Wolverine V2 Pro est équipée de la technologie sans fil Razer™ HyperSpeed Wireless ainsi que d'un ensemble de fonctionnalités de premier plan pour offrir des performances en jeu de haute volée et à faible latence sur PS5 comme sur PC.







IRVINE, Californie – 9 novembre 2022 – Razer, la marque lifestyle leader pour les joueurs, annonce ce jour la Wolverine V2 Pro, une manette de jeu sans fil intégrant de nombreuses fonctionnalités, conçues pour les joueurs professionnels sur PS5™* et PC. Dotée des technologies Razer™ HyperSpeed Wireless et Razer™ HyperTrigger, des boutons d’actions Razer™ méca-tactiles, d'une croix directionnelle micro-switch à 8 directions, de 6 boutons reconfigurables et plus encore, la nouvelle Razer Wolverine V2 Pro offre des performances extrêmes et un contrôle absolu.



« La Razer Wolverine V2 Pro délivre un tout nouveau niveau en termes de réactivité et de fluidité pour les jeux compétitifs », a déclaré Richard Hashim, Head of Mobile & Console Division. « Elle offre tout ce dont les joueurs passionnés sur console comme sur PC ont besoin pour libérer leur potentiel en jeu. »







Un contrôle complet



La Razer Wolverine V2 Pro est conçue pour une réactivité optimale et un contrôle absolu. Cette manette sans fil de nouvelle génération intègre des boutons d’actions Razer™ méca-tactiles avec une distance d’activation de seulement 0,65mm, soit une distance 30% plus courte que celle des manettes à membrane classiques, pour une pression sur les boutons plus rapide et un meilleur ressenti.



La croix directionnelle micro-switch à 8 directions permet aux joueurs de ressentir et d'entendre chacune des pressions pour un contrôle accru et précis dans les jeux de combat, l’idéal pour réaliser des combos complexes.



Intégrant la technologie Razer™ HyperTrigger, les gâchettes arrières de la Wolverine V2 Pro sont, quant à elles, parfaitement adaptées pour les jeux de courses ou les FPS. Grâce à la technologie HyperTrigger, les joueurs peuvent jongler entre une distance d'activation progressive et pleine, utile lors d’accélérations dans les jeux de courses, à une distance d'activation drastiquement diminuée pour des clics ultra-rapides. Prisées par les joueurs de FPS, elles procurent la même sensation que les souris gaming les plus réactives de Razer.







Une personnalisation totale



Avec 6 boutons reconfigurables et des sticks interchangeables, la Razer Wolverine V2 Pro offre une personnalisation accrue pour s'adapter à chaque style de jeu. Les joueurs peuvent changer l’attribution des 4 gâchettes supplémentaires, tout comme les touches R1 et L1, et pousser davantage la personnalisation de la manette grâce aux 2 sticks additionnels pour privilégier au choix la vitesse ou la précision.



La manette intègre également Razer Chroma™ RGB, qui offre une sélection de 16,8 millions de couleurs et une suite d'effets via l'application Razer™ Controller sur iOS et Android pour encore plus de personnalisation.



Une connectivité accrue



Taillée pour répondre aux exigences des jeux compétitifs, la Razer Wolverine V2 Pro est équipée de la technologie Razer™ HyperSpeed Wireless. La connexion sans fil ultra-rapide de 2,4 GHz, via son dongle USB de type A inclus, permet à la manette d’assurer des performances de haute volée et à faible latence sur PS5™ comme sur PC.



* La Razer Wolverine V2 Pro est développée dans le cadre du programme de licence officiel PlayStation™ et sera compatible avec la PlayStation™5 sous réserve de l'approbation finale du produit par Sony Interactive Entertainment. La compatibilité PC n’est ni approuvée, ni testée, par Sony Interactive Entertainment.



À PROPOS DE LA RAZER WOLVERINE V2 PRO



- Boutons d’actions Razer™ méca-tactiles,

- Une croix directionnelle micro-switch à 8 directions,

- Razer™ HyperTrigger,

- Port audio analogique de 3,5 mm compatible avec la PS5™ et PC (Windows),

- 2 sticks additionnels (un grand capuchon concave et un petit capuchon convexe),

- Razer™ HyperSpeed Wireless 2.4GHz via un dongle USB de Type A,

- Câble filaire USB de type C vers USB de type A de 3m,

- Dimensions approximatives : 105.75 mm (longueur) x 167.5 mm (largeur) x 65.2 mm (hauteur),

- Poids approximatif : 279g.



Systèmes



- Console PS5 ou PC (Windows),

- Une connexion Internet pour l'application Razer Controller, disponible sur iOS et Android.



PRIX & DISPONIBILITÉ



Le prix de la manette sera de : 299.99 euros. Précommandes disponibles chez GameStop US & EU (Micromania pour la France)/Razer.com/RazerStores – 9 novembre 2022.



Pour plus d'informations, rendez-vous ici.



RAZER