Thermalright sort le refroidisseur de CPU SI-100 White ARGB.



Thermalright a lancé aujourd'hui le SI-100 White ARGB, un refroidisseur de CPU à ailettes en aluminium à profil bas. Ce refroidisseur présente un design de type "C". Une pile d'ailettes en aluminium est disposée le long du plan de la carte mère, embrochée par six caloducs en cuivre de 6 mm d'épaisseur, qui extraient la chaleur d'une base en cuivre pur C1100. La base et les caloducs sont nickelés (les caloducs sont en plus peints en blanc mat), tandis que les ailettes en aluminium sont anodisées.



















Le ventilateur 120 mm TL-E12W-S inclus dispose d'un éclairage RVB adressable, prend en 4 broches PWM pour sa fonction principale et 3 broches ARGB pour l'éclairage. Il tourne à des vitesses allant jusqu'à 2 000 RPM, poussant jusqu'à 72,37 CFM de flux d'air, à une pression maximale de 2,87 mm H₂O, et à un niveau sonore maximal de 27,7 dBA. Il est doté d'un roulement durable à dynamique des fluides. Avec le ventilateur en place, le Thermalright SI-100 White ARGB mesure 120 mm x 120 mm x 99,8 mm (LxPxH), pour un poids de 640 g. Parmi les types de sockets CPU pris en charge figurent LGA1700, AM5, AM4, LGA1200 et LGA115x.



La société n'a pas révélé le prix.



