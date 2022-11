COLORFUL annonce les cartes graphiques iGame GeForce RTX 4080 16GB Advanced et Ultra W.



Colorful Technology Company Limited, fabricant professionnel de cartes graphiques, de cartes mères, de solutions de jeu et multimédia tout-en-un et de stockage haute performance, annonce les cartes graphiques iGame GeForce RTX 4080 16 GB Advanced OC et iGame GeForce RTX 4080 16 GB Ultra W OC - les dernières nouveautés de la série GeForce RTX 40.







Les nouveaux modèles iGame GeForce RTX 4080 Advanced OC et Ultra White présentent un nouveau look tout en conservant les caractéristiques propres à chaque série. L'Ultra White commercialise son enveloppe entièrement blanche qui vise à compléter les constructions de PC de jeu sur le thème du blanc. D'autre part, le iGame GeForce RTX 4080 16 GB Advanced OC présente le nouveau Gravity Rim, une version redessinée de l'iGame Energy Core des modèles de la génération précédente qui offre un nouveau look et une nouvelle ambiance lumineuse.











iGame GeForce RTX 4080 16 GB Advanced OC-V



La nouvelle iGame GeForce RTX 4080 16 GB Advanced OC COLORFUL fait également peau neuve avec son design plus simple et plus furtif tout en améliorant l'iGame Energy Core de la génération précédente, introduisant ainsi le nouveau design du ventilateur central Gravity Rim. Les deux autres ventilateurs de la carte graphique utilisent le nouveau design Hurricane Scythe Blade, comme on l'a vu sur la carte graphique iGame GeForce RTX 4090 Vulcan OC-V publiée précédemment. Elle présente également le Hollow Back Design avec une grille iGame pour l'esthétique.



Caractéristiques principales



- Gravity Rim : Une version redessinée du noyau énergétique iGame qui crée un mystérieux effet de trou noir.

- Plaque arrière Meteorite : Une plaque arrière en métal robuste qui réduit la flexion du PCB. Une grille iGame complexe est ajoutée à l'arrière creux de la plaque arrière pour ajouter de l'esthétique.

- Lames Hurricane Scythe : Nouveau design des pales du ventilateur qui offre un flux d'air supérieur à celui du ventilateur Storm Chaser de la génération précédente. L'Advanced OC utilise deux ventilateurs de 100 mm et un ventilateur central de 96 mm.

- Overclock à une touche : Un bouton commodément placé sur l'E/S arrière qui active la fonction d'overclocking pour une augmentation rapide et facile des performances sans ouvrir de logiciel.

- Panneau arrière creux : Un panneau arrière creux qui permet au flux d'air de passer librement à travers le dissipateur thermique. Cette conception améliore considérablement la dissipation de la chaleur par rapport aux conceptions conventionnelles de refroidissement par air des GPU.

- Éclairage RVB personnalisable : COLORFUL a pour but d'ajouter une touche de couleurs à votre PC de jeu. La carte graphique dispose d'un éclairage RVB qui est entièrement personnalisable à l'aide du logiciel iGame Center.



iGame GeForce RTX 4080 16 GB Ultra W OC-V



La nouvelle iGame GeForce RTX 4080 16 GB Ultra W arbore un nouveau look et un design de refroidisseur à triple ventilateur plus puissant tout en adoptant la norme de connecteur 12VHPWR. Le nouveau design présente le nouveau panneau latéral Retro RGB avec la marque ULTRA. L'éclairage RVB est entièrement personnalisable à l'aide du logiciel iGame Center.



Caractéristiques principales



- ULTRA Retro RGB : Effet d'éclairage RGB accrocheur et visuel dans un design rétro.

- ULTRA Cooling : Les séries Ultra sont conçues pour offrir un refroidissement de haute performance. Elles comportent un grand dissipateur thermique avec cinq caloducs en cuivre de 5 mmØ + deux de 8 mmØ, équipés de trois ventilateurs de refroidissement de 100 mm.

- Overclock à une touche : Un bouton bien placé à l'arrière de l'E/S qui active la fonction d'overclocking pour une augmentation rapide et facile des performances sans ouvrir de logiciel.

- Panneau arrière creux : Un panneau arrière creux qui permet au flux d'air de passer librement à travers le dissipateur thermique. Cette conception améliore considérablement la dissipation de la chaleur par rapport aux conceptions conventionnelles de refroidissement par air des GPU.

- Éclairage RVB personnalisable : COLORFUL a pour but d'ajouter une touche de couleurs à votre PC de jeu. La carte graphique dispose d'un éclairage RVB qui est entièrement personnalisable à l'aide du logiciel iGame Center.



Les Prix :



- iGame GeForce RTX 4080 16 GB Advanced OC-V : 1 289 Dollars,

- iGame GeForce RTX 4080 16 GB Ultra W OC-V : 1 249 Dollars.



TECHPOWERUP