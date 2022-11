Cougar lance les PSU modulaires de la série GEX Snow.



Cougar a lancé aujourd'hui la ligne GEX Snow d'alimentations modulaires haut de gamme, caractérisée par son corps entièrement blanc. Le blanc mat compose le corps du PSU, ses connecteurs modulaires, l'ensemble des câbles modulaires, et même la roue de son ventilateur.







La GEX Snow est disponible en 650 W, 750 W et 850 W. Sous le capot, ces alimentations offrent une efficacité 80 Plus Gold, un rail unique +12 V, une commutation DC-to-DC et les protections électriques les plus courantes.







Le ventilateur de 120 mm à paliers hydrodynamiques est conçu pour fonctionner sans ventilateur jusqu'à 40 % de charge. La connectique, composée d'un connecteur ATX 24 broches, de deux EPS 8 broches, de six Molex 4 broches et de huit connecteurs d'alimentation SATA, est commune aux trois modèles.







Les modèles 650 W et 750 W offrent quatre connecteurs d'alimentation PCIe à 6+2 broches, tandis que le modèle 850 W en offre six.



La société n'a pas révélé les prix.



TECHPOWERUP