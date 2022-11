Arctic annonce le refroidisseur de CPU Alpine 17 LP Low-profile Socket LGA1700.



Aujourd'hui, ARCTIC, l'un des principaux fabricants de refroidisseurs et de composants de PC à faible niveau sonore, présente l'Alpine 17 LP, un nouveau refroidisseur de boîtier à profil bas. L'Alpine 17 LP repose sur un dissipateur thermique radial mince et plat et un ventilateur puissant. La hauteur d'installation de l'Alpine 17 LP est de seulement 42,9 mm, ce qui le rend idéal pour les petits boîtiers tels que les boîtiers Mini-ITX et les HTCP.











Le ventilateur a une large plage de vitesse de 300 à 3000 tr/min et reste très silencieux, même à des vitesses plus élevées. L'Alpine 17 LP dispose également du connecteur PWM à 4 broches typique d'ARCTIC pour le ventilateur et peut être facilement connecté et régulé par modulation de largeur d'impulsion. Le refroidisseur est monté à l'aide de broches à pousser et ne nécessite donc aucun outil supplémentaire. Grâce à la pâte thermique MX-4 pré-appliquée, l'ensemble du montage est rapide et sans complication. ARCTIC accorde à l'Alpine 17 LP la garantie de 6 ans typique du fabricant.











Avec sa compatibilité avec la dernière génération de processeurs LGA1700 d'Intel, le ventilateur supérieur compact offre le refroidisseur optimal pour les intégrateurs de systèmes et les amateurs de barebone.



Disponibilité et Prix



L'Alpine 17 LP est disponible dès aujourd'hui sur Amazon.com, sur eBay.com ainsi que dans les magasins (Prix conseillé de : 9.99 Dollars) à partir de 15.99 Dollars.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP