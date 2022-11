Creative annonce les oreillettes Sensemore Air True Wireless.



Creative Technology a lancé aujourd'hui Creative Sensemore Air, ses derniers écouteurs sans fil hautes performances qui permettent aux utilisateurs d'entendre plus que jamais ce qui les entoure, sans compromis sur la qualité audio. La nouvelle technologie Sensemore permet de remédier à un inconvénient souvent ennuyeux associé aux oreillettes : parce qu'elles sont intra-auriculaires et bloquent une grande partie de l'environnement sonore, les utilisateurs ont tendance à retirer leurs oreillettes dans diverses situations de la vie quotidienne, par exemple pour entamer une conversation.



Cette situation change avec le Creative Sensemore Air, car les utilisateurs ont un contrôle total sur le niveau des sons environnementaux qu'ils souhaitent entendre. Avec le mode Sensemore, qui est 5 fois plus sensible que le mode Ambient, les utilisateurs peuvent entendre beaucoup plus de la parole et d'autres éléments environnementaux, qui sont amplifiés avec une plus grande clarté. En prime, lorsqu'il est réglé sur une intensité plus élevée, il peut même profiter aux personnes souffrant de légères déficiences auditives.







Le mode Ambient peut être utilisé lorsque les utilisateurs souhaitent bien entendre leur musique tout en étant conscients de l'environnement, par exemple lorsqu'ils font leur jogging dans une rue animée. À l'inverse, pour couper le monde afin de s'immerger totalement dans la musique, les utilisateurs peuvent compter sur le mode ANC (Active Noise Cancellation). L'intensité de ces trois modes est entièrement réglable via l'application Creative très pratique.







Doté d'un étui de charge facile à emporter et beaucoup plus petit que les autres produits de la gamme sans fil de Creative, le Creative Sensemore Air est le modèle le plus portable. Malgré sa taille réduite, il conserve l'autonomie élevée qui est devenue la marque de fabrique de la série : jusqu'à 10 heures sur une seule charge et 35 heures au total avec l'étui de chargement. Pour plus de commodité, les utilisateurs bénéficient de jusqu'à 2 heures d'autonomie avec seulement 10 minutes de charge, et l'étui de charge peut être rechargé avec des plaques de recharge sans fil compatibles Qi.







Le Creative Sensemore Air est doté de ces excellentes caractéristiques qui le rendent comparable à des modèles haut de gamme plusieurs fois supérieurs à son prix :



- Alimenté par des haut-parleurs en biocellulose de 6 mm très performants et réglés de manière experte pour un plaisir auditif avec des aigus nets, des médiums bien équilibrés et des basses immersives. Les réglages de l'égaliseur et les profils prédéfinis sont facilement accessibles via l'application Creative.

- Certifié IPX5, il résiste à la transpiration et convient à de nombreuses séances d'entraînement, à l'intérieur comme à l'extérieur.

- Équipé de 4 microphones au total : 2 pour le filtrage du bruit de fond en mode ANC et 2 pour une prise de voix efficace pendant les appels.

- Équipé de boutons de commande tactiles, qui peuvent être personnalisés pour diverses fonctions via l'application Creative.

- Connectivité sans fil Bluetooth 5.2

- Certifié comme casque SXFI READY pour que les utilisateurs puissent découvrir en avant-première la technologie Super X-Fi Spatial Holography, qui recrée la scène sonore d'un système haut de gamme à plusieurs enceintes, sur du contenu local et sur les nouveaux appareils SXFI READY.



M. Sim Wong Hoo, PDG de Creative Technology, a déclaré : " Le Sensemore Air est destiné au marché de masse pour tous les utilisateurs qui apprécient la commodité d'un système audio portable de grande qualité avec une longue durée de lecture ; son prix est agressif pour convenir à ce segment de marché. Pour les utilisateurs qui envisagent de porter des appareils dans le marché des prothèses auditives, bien que Sensemore Air ne convienne pas à tous, je pense qu'il pourrait profiter à la majorité de ceux qui souffrent d'une déficience auditive à un stade précoce. Il leur permettrait facilement d'économiser des milliers de dollars, sans parler des centaines de dollars nécessaires aux consultations chez l'audiologiste. Le Sensemore Air, d'une valeur de 80 dollars, est un choix évident."



Disponibilité et Prix



Le Creative Sensemore Air est vendu au prix de 80 Dollars et est disponible sur le site Creative.com. Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP