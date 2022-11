Seagate annonce les disques durs FireCuda Legacy Edition de Black Panther.



Seagate annonce trois tout nouveaux disques durs (HDD) externes dont le design s'inspire des histoires et des personnages de Black Panther de Marvel Studios. Ces disques durs sous licence officielle sont disponibles ce mois-ci et rejoignent la gamme de périphériques de stockage en édition spéciale de la société. En rendant hommage à T'Challa (alias Black Panther), Shuri et Okoye, ces disques durs en édition spéciale offrent aux fans des œuvres d'art uniques de Marvel et soulignent les traits des personnages grâce à un éclairage LED RVB personnalisable : magenta pour honorer Black Panther, cyan pour le style innovant de la princesse Shuri et jaune pour la force d'élite du guerrier Okoye.



















Avec une capacité allant jusqu'à 2 To, les disques durs externes FireCuda sont compatibles avec PC, Mac, PlayStation et Xbox. Les passionnés de technologie peuvent ainsi capturer et accéder à une multitude de médias, de fichiers et de jeux, quel que soit le système d'exploitation. Alimentés par bus USB et conçus avec une connexion USB 3.2 Gen 1 pour une compatibilité universelle et des vitesses de transfert rapides, ces disques légers permettent aux fans de Black Panther d'emporter facilement toute leur bibliothèque dans leurs déplacements.







En exclusivité chez Walmart USA et dans la région Asie-Pacifique, Seagate présente également aujourd'hui le disque dur externe FireCuda King of Wakanda Special Edition. Avec les mêmes caractéristiques que celles décrites ci-dessus, ce disque présente également un design unique de T'Challa contemplant fièrement son royaume, ainsi qu'un éclairage LED RVB magenta que les propriétaires du disque peuvent personnaliser.



Les disques durs de l'édition spéciale bénéficient de la garantie limitée d'un an de Seagate et d'un an de services de récupération des données Rescue pour que les utilisateurs puissent partir à l'aventure l'esprit tranquille.



Disponibilité et Prix



Chaque disque est disponible à l'achat pour 109.99 Dollars.



TECHPOWERUP