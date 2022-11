CHERRY, le spécialiste des périphériques d'entrée informatiques, élargit encore sa gamme d’ensembles sans fil. Le nouveau CHERRY DW 9500 SLIM réunit deux best-sellers offrant à la fois qualité de fabrication et technologie de pointe - le clavier sans fil au coloris noir & argent CHERRY KW 9100 SLIM et la souris ergonomique pour droitier CHERRY MW 8C ERGO.



Liberté de mouvement totale Ce nouvel ensemble extra plat vous offre 2 types de connexion : Bluetooth® ou radio 2,4 GHz via un récepteur USB. Passer de l’un à l’autre s’avère très simple grâce à de petits commutateurs sur le clavier et la souris. Ainsi, vous pouvez utiliser cet ensemble par exemple avec un ordinateur portable via Bluetooth® et un PC en radio-fréquence. Et quel que soit le mode choisi, la transmission est sécurisée par cryptage AES-128, avec une portée de 10 mètres. Doté de puissantes batteries au lithium, le CHERRY DW 9500 SLIM vous garantit des semaines de travail sans interruption. Le câble USB-A vers USB-C fourni assure la charge, qui peut se faire également pendant l’utilisation. Pour augmenter la durée de vie de la batterie, l'ensemble peut aussi s’éteindre complètement lorsqu’il n’est pas utilisé.



Extrêmement pratique Grâce aux LED d'état intégrées aux touches, vous pouvez savoir instantanément si les fonctions majuscules, défilement ou verrouillage numérique sont activées. Ces LED vous informent aussi lorsque la batterie est faible. De même, sur la souris, une LED bicolore vous renseigne sur l’état de la batterie, l’état de charge, la résolution ou le type de connexion.



Le clavier – Elégant et sophistiqué, avec la qualité CHERRY Le DW 9500 SLIM démontre à merveille comment exigences de qualité et design minimaliste vont de pair. Cela vaut aussi pour son emballage, entièrement sans plastique. Ce clavier de type chiclet avec mécanismes à ciseaux CHERRY SX offrent une sensation de frappe précise et agréable. Une plaque métallique intégrée assure la stabilité du clavier. Et une barre magnétique permet d’incliner le clavier si besoin. Concentré sur l'essentiel, il offre 6 touches paramétrées avec les raccourcis les plus importants. Pour plus de flexibilité, vous pouvez télécharger gratuitement le logiciel CHERRY KEYS qui vous permettra de les reprogrammer librement, comme les touches F1 à F12.



La souris – polyvalente, innovante, avec une forme parfaite pour les droitiers La souris sans fil convient aux utilisateurs droitiers ayant des mains moyennes à grandes. De forme ergonomique, elle dispose de parties latérales caoutchoutées et d’un repose-pouce pour une prise en main à la fois sûre et détendue. De larges patins de glisse permettent un guidage fluide sans contraintes pour le poignet. Elle offre par ailleurs 6 boutons, une molette et de nombreux extras techniques. Son capteur de haute précision fonctionne sur presque toutes les surfaces, même sur le verre. La résolution se fait via le bouton DPI, avec 4 niveaux : 600, 1000, 1600 ou 3200 dpi. Ainsi, elle peut même être utilisée avec des moniteurs 4K haute résolution.



Disponibilité et Prix Le CHERRY DW 9500 SLIM sera disponible à partir de fin novembre au prix public TTC conseillé de 141,99 €.

