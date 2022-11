GIGABYTE lance les cartes graphiques de la série GeForce RTX 4080.



GIGABYTE lance sa série de cartes graphiques GeForce RTX 4080 qui comprend les modèles AORUS XTREME WATERFORCE, AORUS MASTER, GAMING OC, AERO OC et EAGLE OC, soit un total de 7 modèles GeForce RTX 4080.



L'AORUS GeForce RTX 4080 16GB XTREME WATERFORCE WB et l'AORUS GeForce RTX 4080 16GB XTREME WATERFORCE sont des modèles à refroidissement liquide pour les passionnés de solutions de refroidissement liquide. GIGABYTE n'a pas mentionné s'il s'est associé à des fabricants de refroidissement liquide renommés pour les solutions de refroidissement équipant ces cartes graphiques. En ce qui concerne les modèles refroidis par air, GIGABYTE propose les modèles GeForce RTX 4080 AORUS MASTER, GAMING, AERO et EAGLE. Les cartes graphiques GIGABYTE GeForce RTX 4080 Series seront disponibles à la vente le 16 novembre prochain.







Communiqué de presse



GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, l'un des principaux fabricants de matériel de jeu haut de gamme, les cartes graphiques GIGABYTE GeForce RTX 4080 de 16 Go alimentées par l'architecture NVIDIA Ada Lovelace seront disponibles à la vente le 16 novembre. Les nouveaux GPU GeForce RTX 40 font un bond en avant en termes de performances, permettant aux joueurs et aux créateurs de contenu de profiter de jeux à très hautes fréquences d'images et d'améliorer l'efficacité du flux de travail. GIGABYTE propose aux utilisateurs des solutions thermiques WATERFORCE et WINDFORCE, notamment les cartes graphiques refroidies à l'eau AORUS XTREME et les cartes graphiques refroidies à l'air AORUS MASTER, GAMING OC, AERO OC et EAGLE OC, qui répondent toutes à des exigences et des besoins divers.



Série AORUS XTREME WATERFORCE







AORUS WATERFORCE WB est le premier choix pour ceux qui souhaitent construire des systèmes de refroidissement liquide à boucle ouverte. GIGABYTE est spécialisé dans les solutions de refroidissement thermique. L'espacement optimal des canaux entre les micro-ailettes permet d'améliorer le transfert de chaleur du GPU via des flux d'eau stables. Les micro ailettes en cuivre, conçues pour être enfoncées, raccourcissent le chemin de conduction de la chaleur depuis le GPU, de sorte que la chaleur puisse être transférée rapidement vers la zone du canal d'eau.



En outre, grâce à la technologie brevetée de "détection des fuites", le circuit intégré de détection des fuites couvre l'ensemble du raccord et du bloc d'eau et peut alerter rapidement les utilisateurs par des lumières clignotantes au premier signe de fuite, afin que les utilisateurs puissent traiter la fuite rapidement et éviter tout dommage supplémentaire au système. Le couvercle avant et la plaque arrière de la carte graphique prennent en charge l'éclairage RVB, permettant aux joueurs de personnaliser leur propre style grâce au logiciel GIGABYTE CONTROL CENTER (GCC).



La carte graphique tout-en-un AORUS XTREME WATERFORCE offre les meilleures performances de sa catégorie et une expérience de jeu silencieuse grâce à une solution facile à installer. Le radiateur en aluminium de 360 mm est équipé de trois ventilateurs de 120 mm à double roulement à billes qui maintiennent la carte graphique à basse température. La plaque de cuivre est en contact direct avec le GPU et la VRAM. Grâce à l'excellente conception du circuit de refroidissement par eau, le liquide ne traverse pas seulement le GPU, mais aussi les MOSFET et d'autres composants critiques, ce qui améliore la température de l'ensemble de la carte graphique.



Par conséquent, le GPU conserve des performances exceptionnelles à basse température, et il protège les autres composants pour un fonctionnement stable et sûr pour une utilisation à long terme. En outre, les utilisateurs peuvent personnaliser l'effet RGB sur l'avant, le côté, la plaque arrière et les ventilateurs des cartes graphiques. Et, les tubes de 460mm de long sont construits à l'arrière de la carte qui peut éviter l'interférence avec le refroidisseur du CPU, les utilisateurs peuvent planifier la gestion des câbles avec facilité.



AORUS WINDFORCE Series







AORUS est la carte graphique de jeu haut de gamme recherchée par les joueurs et les fans. AORUS apporte toujours un aspect impressionnant - apparence exquise et excellente performance, c'est ce sur quoi AORUS insiste auprès des utilisateurs. La carte graphique AORUS MASTER est dotée de nouvelles pales de ventilateur et d'un design de surface spécial. Le ventilateur WINDFORCE bionic shark augmente la pression statique jusqu'à 30% tout en réduisant le niveau de bruit jusqu'à 3dB en même temps. Associé à la chambre à vapeur en contact direct, aux multiples caloducs et à l'évent de refroidissement de l'écran élargi à l'arrière, la carte graphique assure des performances thermiques de premier ordre, même en cas de charges exigeantes.



AORUS ramène également une version améliorée des lumières RVB à triple anneau, RGB Halo, considérées comme le leader de l'éclairage RVB sur le marché pour les préférences de nombreux fans d'AORUS et des amateurs de bricolage. Cette caractéristique bien-aimée tire parti de la persistance de la vision humaine et offre des effets lumineux adressables sur les ventilateurs rotatifs. Elle fera certainement briller chaque construction avec style. En outre, le LCD Edge View sur le côté de la carte graphique offre aux utilisateurs une autre option pour personnaliser leurs cartes avec des textes, des images ou des gifs. Il est également possible de surveiller les statistiques essentielles, comme la consommation d'énergie, les températures, le régime des ventilateurs, etc.



Série GIGABYTE







La carte graphique GAMING OC, une carte graphique classique et populaire de GIGABYTE, se concentre sur la performance et la stabilité, ce qui la rend adaptée à de nombreux groupes cibles différents. La carte graphique AERO OC au design blanc est populaire auprès des designers et des utilisateurs qui aiment le style simpliste. Le design entièrement blanc convient parfaitement aux systèmes PC ayant pour thème les couleurs claires et le style minimal. Et le LOGO sur le côté de la carte peut refléter l'effet du motif lumineux de l'arc-en-ciel grâce au matériau. La carte graphique EAGLE OC adopte quelques éléments d'avenir pour donner une identification unique et personnalisée, tels que des graphiques, des signes et une géométrie liés à l'univers, et centraux, se manifestant fortement sur la perspective de la carte.



Les cartes graphiques GIGABYTE refroidies par air utilisent toutes le système de refroidissement WINDFORCE. Il comprend trois ventilateurs à pales uniques, tournant alternativement, une grande chambre à vapeur avec un contact direct avec le GPU, des caloducs en cuivre composite, des ventilateurs actifs 3D et un refroidissement par écran pour maximiser la dissipation de la chaleur. Les ventilateurs WINDFORCE utilisent un nanolubrifiant à base de graphène, qui prolonge la durée de vie des ventilateurs de 2,1 fois, offrant ainsi une durée de vie proche de celle du double roulement à billes tout en assurant un fonctionnement silencieux. Le commutateur Dual BIOS embarqué permet aux utilisateurs de choisir entre le mode OC et le mode SILENT en fonction de leurs besoins, sans logiciel. Les deux modes offrent les paramètres optimaux réglés par GIGABYTE, offrant une fonctionnalité pratique et plus flexible. De plus, la carte graphique GAMING OC hérite également du RGB Halo d'AORUS, les cartes graphiques AERO OC et EAGLE OC sont également construites avec un éclairage RGB, les utilisateurs peuvent personnaliser les effets et les couleurs RGB via le logiciel GCC pour créer leur propre style de PC.



Pour en savoir plus, veuillez consulter les liens des pages produits ci-dessous :



