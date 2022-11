CASEKING nous propose des nouveaux ventilateurs : Les Lian Li UNI FAN SL120 V2 RGB PWM.







Informations produit - Ventilateur UNI FAN SL120 V2 RGB PWM, pack de 3 - 120mm, noir :



- Ventilateur PWM de 120 mm en noir avec cadre en aluminium,

- Pack de 3, contrôleur inclus,

- Système de connexion pratique et daisy-chaining amélioré pour moins d'enchevêtrement de câbles,

- 32 LED RGB adressables numériquement,

- Vitesse et éclairage contrôlables via le logiciel Lian Li L-Connect 3,

- Vitesse max. 2.000 tr/min à 29,2 dB(A),

- 109,59 m³/h de débit max. et 2,59 mmH2O de pression statique max,

- Coussins en caoutchouc pour découpler les vibrations gênantes.























Lian Li UNI FAN SL120 V2 : un design optimisé combiné à des performances accrues



Tu es à la recherche d'un ventilateur qui offre d'excellentes performances de refroidissement et qui attire l'attention sur ton PC ? Le Lian Li UNI FAN SL120 V2 répond à toutes tes attentes ! Ce ventilateur PWM utilise le même système d'enfichage unique qui a déjà été utilisé pour les UNI Fans SL V1 et qui a libéré de nombreux PC de jeu de l'enchevêtrement inutile de câbles. Lian Li convainc également en ce qui concerne la puissance de refroidissement et fournit de nouveaux critères avec un éclairage RGB époustouflant.



Le montage de la série Lian Li UNI FAN SL V2 suit le concept intelligent et unique de ses prédécesseurs : les ventilateurs sont équipés de points de contact adaptés et sont reliés entre eux par un système de connexion pratique. Plusieurs ventilateurs peuvent être réunis en un cluster et connectés facilement au contrôleur avec un seul câble. Grâce à ce système de daisy chain amélioré, tu économises du temps et des nerfs et tu évites les enchevêtrements de câbles superflus. Les contacts à broches transmettent aussi bien le courant que les signaux PWM et ARGB.



Système de connexion révisé pour la série UNI FAN SL V2 de Lian Li



Le système de connexion introduit avec les séries UNI FAN SL et AL a été encore amélioré pour la série UNI FAN SL V2. D'une part, le système de connexion a été conçu de manière à ce que le connecteur puisse être retiré. Cela permet d'éviter d'éventuelles collisions avec les raccords du radiateur et donne en même temps un aspect plus ordonné.



D'autre part, la connexion pour le module de câble a été supprimée et le câble peut désormais être connecté directement au ventilateur. Le raccordement est encastré à plat dans le cadre, ce qui te laisse plus de place pour l'utilisation de radiateurs. Les câbles précédemment séparés pour l'alimentation et les signaux ARGB ont été réunis en un seul câble à 7 broches. Tu peux brancher ces câbles sur le contrôleur UNI HUB fourni.



Remarque : les connecteurs de la série UNI FAN SL V2 ne sont pas compatibles avec les séries SL, AL et INF !



UNI FAN SL V2 : un véritable multitalent



Pour les joueurs, un bruit de ventilateur gênant fait partie des no-gos absolus. C'est d'autant mieux que les UNI FAN SL120 V2 de Lian Li, grâce à leur palier lisse hydrodynamique, sont naturellement très silencieux avec un maximum de 29,2 dB(A). La résistance réduite à la friction permet d'atteindre des vitesses de rotation plus élevées pour la même consommation d'énergie et donc un débit d'air nettement plus élevé et d'excellentes valeurs de puissance. Les températures fraîches sont également favorisées par la hauteur accrue de 28 millimètres. Le ventilateur plus puissant se traduit par une augmentation des performances allant jusqu'à 10 %.



Le logiciel L-Connect 3 permet en outre d'activer le mode marche/arrêt pour ton Lian Li UNI FAN SL120 V2. Si tes composants se trouvent en dessous de la température que tu as définie (50 degrés maximum), les ventilateurs s'arrêtent. De plus, il est possible de créer une courbe de ventilation optimisée pour la vitesse et la température via L-Connect 3.

Concept optimisé pour l'éclairage et le look



Contrairement à leur prédécesseur, les UNI FAN SL120 V2 de Lian Li présentent, avec 3 millimètres contre 5,6 millimètres, un écart nettement réduit entre les différents ventilateurs. Cela permet d'obtenir des transitions douces entre les zones éclairées et de renforcer les effets de superposition des ventilateurs. Lian Li a revu le design des patins en caoutchouc et a ajouté des encoches supplémentaires. L'éclairage RGB insolite est ainsi mieux mis en valeur.



Le Lian Li UNI HUB SL V2 inclus supporte jusqu'à 16 ventilateurs au total. Le contrôleur est conçu pour le fonctionnement simultané de quatre clusters de ventilateurs. Il dispose en outre de deux connecteurs SM à 3 broches supplémentaires, qui peuvent par exemple être utilisés pour le Galahad-AIO.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations, allez sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



Ils existent également en blanc : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Ils sont déjà disponibles. Le prix est de : 99.90 euros.



CASEKING