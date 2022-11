ASUS Republic of Gamers annonce la toute nouvelle série Strix Gold Aura Edition.



ASUS Republic of Gamers (ROG) annonce aujourd'hui la sortie des blocs d'alimentation (PSU) de la série Strix Gold Aura Edition, qui bénéficient de la dernière compatibilité ATX 3.0, d'un refroidissement amélioré, du support PCI Express (PCIe) 16 broches et de l'éclairage RVB intégré Aura Sync. Nous avons construit l'unité d'alimentation Strix 850 W Gold originale pour fournir une alimentation stable, efficace, fraîche et silencieuse aux plates-formes grand public de tous types. Mais la technologie ne cesse d'avancer, et avec les cartes graphiques modernes qui font appel à la nouvelle norme ATX 3.0 en matière d'alimentation, il est temps de faire passer la Strix au niveau supérieur.







Comme son prédécesseur, la série Strix Gold Aura Edition, disponible en 750 W, 850 W, 1000 W et 1200 W, se démarque des alimentations concurrentes grâce à un dissipateur thermique plus grand pour un fonctionnement frais et silencieux. Avec un volume deux fois plus important que les dissipateurs traditionnels des alimentations, cette conception permet de réduire les températures, d'augmenter la durée de vie des composants et de prolonger le fonctionnement à 0dB sous des charges légères et moyennes. Cependant, avec le Strix Gold Aura Edition, nous sommes allés encore plus loin : l'ensemble de l'alimentation est désormais encastré dans un châssis en aluminium élégant qui agit comme son propre dissipateur thermique, réduisant encore les températures et minimisant le bruit.



Superbe efficacité, flux d'air amélioré et alimentation à 16 broches



La dissipation de la chaleur est facilitée par notre ventilateur axial-tech de 135 mm, doté d'un double roulement à billes pour un fonctionnement à long terme. Il bénéficie également de la même certification 80 PLUS Gold que son prédécesseur, avec des condensateurs japonais efficaces et à faible taux d'ESR dont la durée de vie est deux fois supérieure à celle des condensateurs standard.



Cependant, la plus grande amélioration est sans doute le nouveau connecteur d'alimentation à 16 broches pour les cartes graphiques modernes. Alors que les alimentations précédentes nécessitaient un adaptateur pour être utilisées avec certains GPU modernes, les alimentations Strix Gold Aura Edition sont fournies avec un câble PCIe natif à 16 broches qui peut acheminer jusqu'à 600 W de puissance propre et stable directement vers les cartes graphiques Strix GeForce RTX 4090 ou TUF Gaming GeForce RTX 4090 - sans adaptateur.



Éclairage Aura Sync intégré et garantie longue durée de 10 ans



En outre, comme son nom l'indique, la série Strix Gold Aura Edition est désormais compatible avec Aura Sync, grâce au nouvel éclairage RVB du logo ROG Fearless Eye. Les constructeurs peuvent utiliser le câble de connexion RVB inclus pour brancher l'alimentation directement dans un connecteur RVB adressable à trois broches sur la carte mère, et l'éclairage peut être synchronisé avec le reste du système - ainsi l'alimentation peut maintenant profiter des mêmes modèles d'éclairage uniques que les autres équipements ROG.



Nous sommes tellement convaincus de la fiabilité des alimentations Strix Gold Aura Edition que nous les accompagnons d'une garantie limitée de 10 ans.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



