ASRock lance une carte mère inspirée de Sonic le Hérisson, la Z790 PG SONIC, sous licence officielle.



Le fabricant de cartes mères ASRock est fier de présenter sa nouvelle ASRock Z790 PG SONIC, une carte mère sous licence officielle à l'effigie de Sonic le Hérisson de SEGA. Un anneau rotatif 16 bits orne le couvercle arrière de l'interface utilisateur, tandis que sur la face arrière, vous pourrez même apercevoir Sonic en pleine course. Cette carte mère ASRock est lancée à l'occasion de la sortie du nouveau jeu Sonic Frontiers de SEGA.







"Conçue pour rappeler les souvenirs épiques de la capture d'anneaux dans Green Hill Zone, la carte mère fait écho à la vitesse fulgurante de Sonic avec ses éclats bleus et argentés rapides et la silhouette de Sonic. En plus de l'aspect de la carte mère conçu autour du thème de Sonic the Hedgehog, l'ASRock Z790 PG SONIC dispose également d'une interface BIOS UEFI inspirée de SONIC", a déclaré Chris Lee, Vice-président de la division cartes mères et écrans de jeux d'ASRock.







Du matériel qui doit aller vite



Le ASRock Z790 PG SONIC est équipé de la carte PCI-Express 5.0 la plus rapide pour la dernière génération de cartes graphiques et de cartes additionnelles, ainsi que d'un slot M.2 PCI-Express 5.0 ultra rapide pour les nouveaux SSD NVMe - réduisant ainsi les temps de chargement pour les joueurs !



L'Ethernet 2.5G Killer E3100G est inclus, ainsi qu'une gamme généreuse de connectivité USB IO arrière, y compris l'USB Type-C 20 Gbps et les Lightning Gaming Ports en instance de brevet d'ASRock qui sont optimisés pour les claviers et souris à haute vitesse, minimisant la gigue d'entrée et la latence des clics. Nahimic Audio, par SteelSeries, assure un son puissant et précis pour les casques et les haut-parleurs.



Tous les processeurs LGA1700 peuvent atteindre leur plein potentiel grâce au VRM Dr.MOS 14+1+1 pour les tensions du cœur du CPU et de la GT. Un généreux dissipateur thermique pour le refroidissement du VRM et un PCB en cuivre de 2 oz en dessous assurent de meilleures performances thermiques, même en cas de forte charge soutenue.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP