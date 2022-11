Logitech active le cadrage automatique RightSight en beta pour les webcams Brio 500 Series.







Logitech présentait en septembre la nouvelle gamme de webcams Brio 500 Series destinées aux télétravailleurs qui comporte trois modèles : Brio 500, Brio 501 et Brio 505.







Si ces nouvelles webcams Brio sont limitées à la résolution 1080p, contre 2160p pour la BRIO 4K, elles disposent en revanche d'une importante amélioration à savoir la fonctionnalité de cadrage automatique RightSight qui permet que le ou les participants d'une visioconférence soient toujours bien situés au centre de l'image et à la bonne distance. Pour cela, RightSight se base sur un algorithme d'intelligence artificielle (AI) qui repère et suit les visages humains et adapte automatiquement le panoramique (Pan), l'inclinaison (Tilt) et le zoom. Nous avons d'ailleurs déjà parlé de cette fonction RightSight ces dernières années pour les webcams professionnelles Logitech MeetUp et Rally Camera ou plus récemment les Rally Bar et Rally Bar Mini (RightSight 2 ).



Ces nouvelles webcams Brio 500 Series sont configurables soit via l'application G HUB orientée vers les joueurs soit grâce au logiciel Tune pour le reste des utilisateurs en usage domestique ou professionnel. Au sujet de Tune justement, nous apprenons que si la version 2.213.360 supporte bien les webcams Brio, elle ne permet pas encore d'activer RightSight. En revanche, la version 3.0 de Tune sortie en octobre supporte désormais le cadrage automatique RightSight même si Logitech précise qu'il s'agit pour le moment d'un support expérimental (beta). Pour rappel, la webcam MeetUp était, elle aussi, passée par là avec une phase de beta test d'environ six mois fin 2018 et début 2019 et plusieurs mises à jour du firmware avant que le support de RightSight soit définitivement validé. Espérons toutefois qu'avec l'expérience déjà accumulée sur RightSight, il n'en faudra pas autant pour les webcams Brio !



Par ailleurs, le logiciel Tune 3.0 bénéficie d'une nouvelle interface graphique censée faciliter la navigation et les différents réglages. On peut également citer le support de la lampe Litra Beam ainsi que des casques audio Zone Vibe 130 et Zone Vibe Wireless for Business.



La liste complète des périphériques de bureautique Logitech compatibles avec le logiciel Tune est consultable sur la page de téléchargement ci-dessous.



Téléchargement



- Application Logitech Tune 3.0.99 pour Windows 10/11 : Cliquez ICI.



