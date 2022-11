ASUS ajoute des cartes graphiques GeForce RTX 3060 Ti avec une mémoire GDDR6X plus rapide.



ASUS ajoute six nouveaux modèles de GeForce RTX 3060 Ti avec une mémoire GDDR6X plus rapide. Les quatre nouveaux modèles sont les modèles ASUS Dual et Dual White nouvellement conçus. Les variantes de la GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X présentent des différences distinctes par rapport aux modèles GeForce RTX 3060 Ti de la première édition. Outre l'utilisation apparente d'une mémoire GDDR6X plus rapide avec une vitesse de mémoire de 19 Gbps, les variantes GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X utilisent des connecteurs d'alimentation à 2x 8 broches. En revanche, les anciens modèles utilisent un seul connecteur à 8 broches, même pour les modèles OC (overclockés).







Les modèles ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X et ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X White présentent un nouveau look et sont également plus courts avec une longueur de 230 mm, soit 39 mm de moins que les anciennes variantes. Les deux modèles restent des cartes à 2 slots pour une compatibilité maximale avec les systèmes de bureau.







D'autre part, le TUF Gaming RTX 3060 Ti 8G GDDR6X est équipé d'un refroidisseur à triple ventilateur avec un design à 2,7 fentes, offrant ainsi le plus haut overclock d'usine avec un OC Boost Clock de 1785 MHz.



Spécifications et comparaisons rapides



ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti V2 (ancien modèle) :



- Mode OC : 1695 MHz (horloge de démarrage),

- Mode Gaming : 1665 MHz (horloge de démarrage),

- Dimensions : 269 x 136 x 52 mm,

- Connecteurs d'alimentation : 1 x 8 broches.



ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti V2 OC Edition (Ancien modèle) :



- Mode OC : 1740 MHz (horloge de démarrage),

- Mode Gaming : 1710 MHz (Boost Clock),

- Dimensions : 269 x 136 x 52 mm,

- Connecteurs d'alimentation : 1 x 8 broches.



ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X :



- Mode OC : 1695 MHz (Boost Clock),

- Mode par défaut : 1665 MHz (Boost Clock),

- Dimensions : 230 x 120 x 42 mm,

- Connecteurs d'alimentation : 2 x 8 broches.



ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti OC Edition GDDR6X :



- Mode OC : 1710 MHz (Boost Clock),

- Mode par défaut : 1680 MHz (Boost Clock),

- Dimensions : 230 x 120 x 42 mm,

- Connecteurs d'alimentation : 2 x 8 broches.



ASUS Double GeForce RTX 3060 Ti White Edition GDDR6X :



- Mode OC : 1695 MHz (Boost Clock),

- Mode par défaut : 1665 MHz (Boost Clock),

- Dimensions : 230 x 120 x 42 mm,

- Connecteurs d'alimentation : 2 x 8 broches.



ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti White OC Edition GDDR6X :



- Mode OC : 1710 MHz (Boost Clock),

- Mode par défaut : 1680 MHz (Boost Clock),

- Dimensions : 230 x 120 x 42 mm,

- Connecteurs d'alimentation : 2 x 8 broches.



ASUS TUF Gaming RTX 3060 Ti GDDR6X :



- Mode OC : 1695 MHz (Boost Clock),

- Mode par défaut : 1665 MHz (Boost Clock),

- Dimensions : 302 x 142 x 54 mm,

- Connecteurs d'alimentation : 2 x 8 broches.



ASUS TUF Gaming RTX 3060 Ti OC Edition GDDR6X :



- Mode OC : 1785 MHz (Boost Clock),

- Mode par défaut : 1755 MHz (Boost Clock),

- Dimensions : 302 x 142 x 54 mm,

- Connecteurs d'alimentation : 2 x 8 broches.



Pour en savoir plus, veuillez consulter les liens des pages produits ci-dessous :



