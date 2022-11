TECHPOWERUP nous propose le test d'une RTX4090 dans 53 jeux avec le Core i9-13900K vs Ryzen 7 5800X3D.







La NVIDIA GeForce RTX 4090 "Ada" est sortie depuis trois semaines maintenant, et c'est la carte graphique la plus rapide que vous puissiez acheter, battant le leader de la génération précédente de pas moins de 40 %. Lisez tout sur le sujet dans notre revue principale de la carte. L'AMD Ryzen 7 5800X3D est un cadeau qui continue à donner pour les utilisateurs de la plateforme Socket AM4, surtout depuis que la société a étendu le support de l'architecture "Zen 3" aux cartes mères AMD série 300, vieilles de 5 ans. Avec les dernières mises à jour du BIOS, il est même possible de faire fonctionner le 5800X3D sur une carte mère de 50 dollars vieille de cinq ans. Le processeur fait l'objet d'un regain d'attention sur le marché ces jours-ci, car il est considéré comme égal aux performances de jeu des processeurs de nouvelle génération, offrant aux utilisateurs de Socket AM4 une voie de mise à niveau rentable.







Le quatrième trimestre 2002 a été très chargé pour nous, car nous avons couvert les lancements de processeurs de nouvelle génération pour Intel et AMD (" Raptor Lake " et " Zen 4 "), la série Arc A700 d'Intel, la RTX 4090 " Ada " de NVIDIA, et nous nous préparons à la nouvelle génération de GPU d'AMD, annoncée hier, et les critiques de la RTX 4080 sont également à venir. Nos revues de cartes graphiques sont déjà complètes, avec plus de 25 tests de jeux, mais nous avons fait des méga-benchs avec 53 tests de jeux, comparant le RTX 4090 sur différents processeurs au cours des dernières semaines. Dans cet article, nous prévoyons de comparer le fleuron d'Intel, le Core i9-13900K "Raptor Lake", avec le AMD Ryzen 7 5800X3D.



Nous avons déjà pris le 5800X3D pour un tour la semaine dernière, en le comparant avec le 5800X de notre banc d'essai VGA principal, associé à une RTX 4090. Avant cela, nous avions comparé le 5800X avec un Core i9-12900K Alder Lake. Nous avons expliqué pourquoi notre banc d'essai de couverture du lancement de la RTX 4090 était alimenté par un 5800X - nous attendions de voir ce que "Zen 4" et "Raptor Lake" offraient, avant de pouvoir choisir en connaissance de cause le processeur à utiliser pour notre prochain banc d'essai - ce qui implique de tester à nouveau chaque carte graphique de notre laboratoire dans le cadre d'un gigantesque rebench qui dure plusieurs semaines, avec des milliers de tests individuels (30 cartes x 25 jeux x 3 résolutions = 2250. À cinq minutes chacun, cela représente 187 heures).



L'AMD Ryzen 7 5800X3D est un processeur 8-core/16-thread Socket AM4 basé sur la microarchitecture "Zen 3", mais avec une innovation révolutionnaire d'AMD appelée 3D Vertical Cache. Le processeur dispose d'un cache L3 massif de 96 Mo, grâce à 64 Mo de cache supplémentaire empilés sur le cache L3 de 32 Mo propre à la microarchitecture "Zen 3", qui lui est contigu. Ce cache supplémentaire a un impact significatif sur les performances des jeux et du streaming de données. Vous pouvez lire tout ce qui concerne le 5800X3D dans notre revue principale. AMD a lancé le 5800X3D en avril 2022, donc si l'architecture et la plateforme sous-jacentes sont plus anciennes, le processeur ne l'est pas vraiment.



Contrairement aux précédents articles sur les mégabenchs où nous avons comparé la configuration vieille d'environ un an de notre système de test GPU (5800X, 16 Go, DDR4-4000 CL20) avec diverses autres configurations, ce test est " pur ", nous étions libres de choisir n'importe quelle configuration matérielle qui avait du sens, pour comparer les choses équitablement. Nous avons donc choisi 2 x 16 Go pour les deux plates-formes, la 5800X3D utilise de la DDR4-3600 CL14 - des timings serrés (vous les avez demandés), et 1800 MHz Infinity Fabric pour un ratio 1:1, et la 13900K utilise de la DDR5-6000 CL36, une configuration décente, mais certainement pas le "meilleur scénario possible pour la DDR5".



Notre sélection de jeux couvre les six dernières années de sorties de jeux, à travers une pléthore de genres de jeux, de moteurs de jeux et d'API graphiques (DirectX 12, DirectX 11, Vulkan). Les résultats de nos tests montrent des gains de performance, ainsi que des pertes pour les deux parties.



Bancs d'essai



Parmi nos jeux, vous trouverez des titres qui ont été inclus dans les tests de cartes graphiques TechPowerUp au cours des dernières années, ainsi que certains des plus récents qui rejoindront bientôt notre banc. À l'avenir, nous apporterons bien sûr des modifications à la sélection de jeux pour TPU50. Notre objectif est d'avoir une riche diversité de genres de jeux, de moteurs et d'APIs graphiques 3D. Les mêmes paramètres ont été utilisés pour les deux plateformes, les fonctions propriétaires étant désactivées.



Tous les jeux sont testés dans des scènes de bench personnalisées, car les benchmarks intégrés donnent souvent une image complètement inexacte par rapport au gameplay réel. En outre, les fournisseurs de GPU optimisent activement leurs pilotes pour obtenir de bons résultats dans les benchmarks intégrés.









Test System







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



