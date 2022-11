DEEPCOOL nous propose un nouveau refroidisseur CPU : L'AK400 Zero Dark Duo.



Le DeepCool AK400 ZERO DARK PLUS est une variante en noir intégral de notre refroidisseur de CPU AK400 à haute compatibilité. Il présente une configuration classique de tour à quatre caloducs avec un design unique d'ailettes matricielles et deux ventilateurs FDB hautes performances offrant une excellente dissipation thermique et des niveaux de bruit extrêmement faibles. Entièrement noir de la tête aux pieds, l'édition AK400 ZERO DARK PLUS couvre chaque surface d'un éclat noir de première qualité pour un look audacieux dans n'importe quelle configuration système.



Compatibilité Premium



Grâce à une dissipation thermique allant jusqu'à 220W, les performances de refroidissement exceptionnelles de l'AK400 ZERO DARK PLUS sur les CPU modernes en font le choix idéal pour les grands systèmes public nécessitant un excellent rapport prix/performance.



Dissipation thermique optimale



Quatre caloducs en cuivre à contact direct offrent rapidité et efficacité au transfert thermique du processeur et dissipent la chaleur par le biais d'une tour à une seule ailette avec une conception matricielle unique.



Ventilateur à palier fluidique à pression dynamique



Le ventilateur FDB haute performance vous offre un refroidissement de haute performance et des niveaux sonores minimum par une optimisation au besoin du débit d'air et de la pression statique et un freinage intelligent qui est efficace et silencieux.



Caractéristiques du ventilateur :



- 28 dBA.



Bruit de sortie à pleine charge



- 500-1650 TPM.



Plage dynamique PWM



- 50 000 heures



Longue durée de vie opérationnelle.



Installation simple et sûre



La méthode d'installation améliorée est facilitée par un support de montage robuste entièrement métallique et un processus rapide en cinq étapes pour maintenir votre refroidisseur bien en place sur les nombreuses plateformes prenant en charge les dernières innovations d'Intel et d'AMD.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible en date du 17 novembre 2022. Le prix sera de : 64.90 euros.



DEEPCOOL