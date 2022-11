Hotfix NVIDIA 526.61 pour Call of Duty : Modern Warfare II.







Désormais disponible depuis une semaine dans le commerce le jeu Call of Duty : Modern Warfare II ne bénéficie bizarrement toujours pas de drivers certifiés GeForce Game Ready de la part de NVIDIA alors qu'AMD y est bien allé le jour J de ses drivers spécialement optimisés.







Pour autant, sachez que NVIDIA a publié un hotfix qui permet de corriger un bug ennuyeux avec CoD MW2. Ce pilote GeForce Hotfix Driver 526.61 (beta) supprime effectivement les scintillements aléatoires dans Call of Duty : Modern Warfare II, bug qui était déjà connu et documenté par NVIDIA lors de la sortie du dernier pilote 526.47.



On sait toutefois que Call of Duty : Modern Warfare II est déjà censé supporter certaines technologies de NVIDIA comme DLSS et Reflex. A voir si un prochain GeForce Game Ready Driver contiendra des optimisations supplémentaires notamment pour activer le Ray Tracing...



Par ailleurs, NVIDIA annonce que ce hotfix 526.61 corrige l'écran noir observé avec l'application VTube Studio. mais aussi le blocage du GPU sur l'état énergétique P0 après la fermeture de certains jeux. Il s'agit des seuls changements.



Téléchargement



- Drivers NVIDIA GeForce Hotfix Driver 526.61 WHQL beta pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



TOUSLESDRIVERS