GALAX GeForce RTX 4090 HOF atteint le record mondial de fréquence GPU à 3,7 GHz et dépasse les 31 000 points dans 3DMark Port Royal.







GALAX a réalisé non pas un mais deux records mondiaux avec son produit phare GeForce RTX 4090 HOF en une seule journée, l'un étant la fréquence de GPU la plus élevée jamais atteinte et le second étant la performance 3DMark Time Spy.







GALAX GeForce RTX 4090 HOF bat le record de fréquence du GPU à 3,7 GHz et franchit la barre des 31 000 points dans 3DMark Port Royal.



Cet exploit impressionnant a été réalisé par l'équipe grecque OGS qui a travaillé avec GALAX pour battre les records mondiaux précédents. Les deux records ont été réalisés sur la prochaine carte graphique GALAX GeForce RTX 4090 HOF dont nous avons récemment parlé ici. La carte est définitivement une bête & d'après ce que nous avons entendu, les chiffres que nous rapportons aujourd'hui ne sont qu'un échauffement pour les cartes HOF.







En commençant par le record du monde de fréquence GPU, la carte graphique GALAX GeForce RTX 4090 HOF est capable d'atteindre une fréquence impressionnante de 3,7 GHz (3705 MHz pour être précis) en utilisant le refroidissement LN2. Cela fait de la puce la première et la seule au monde à atteindre une telle fréquence tout en exécutant un benchmark GPU. Dans le cas de la RTX 4090 HOF, le GPU exécutait GPUPI (32B) et a terminé avec succès le benchmark en 49 secondes. À titre de comparaison, une carte graphique GeForce RTX 4090 de série réalise le même benchmark en un peu plus d'une minute (5 secondes), soit 16 secondes de plus que lorsque la puce fonctionne à une fréquence extrême de 3,7 GHz.







On nous dit également que le GALAX GeForce RTX 4090 peut atteindre des overclocks de 3,1 GHz+ à température ambiante. Le GPU a un voltage de 1.09V alors que le voltage de base est de 1.05 Volts.



Dans 3DMark Port Royal, OGS a utilisé une vitesse d'horloge légèrement conservatrice de 3,57 GHz, ce qui en fait tout de même la plus élevée jamais atteinte par la carte dans le cadre du benchmark, et une horloge mémoire de 1469 MHz ou 23,5 Gbps pour une bande passante de 1,128 TB/s. Une chose que nous devons également souligner est qu'à 3,7 GHz, le GPU va produire 120 TFLOPs de puissance de calcul tandis qu'à 3,57 GHz, le GPU offrira 117 TFLOPs de calcul. Notre carte graphique GeForce RTX 4090 fortement overclockée n'a pu atteindre que 101 TFLOPs avec un refroidissement à air de 3150 MHz.















Les résultats des tests GPUPI et 3DMark Port Royal sont maintenant disponibles et peuvent être consultés sur HWBOT dans les liens ci-dessous :



- GALAX RTX 4090 HOF - OGS Port Royal Benchmark Record du monde : Cliquez ICI,

- GALAX RTX 4090 HOF - Record du monde du benchmark OGS GPUPI v3.3 32B : Cliquez ICI.



Pour en revenir au benchmark 3DMark Port Royal, la GeForce RTX 4090 HOF de GALAX a obtenu un score de 31 096 points, soit presque 1000 points de plus que le record précédent. Encore une fois, il est écrit dans la description qu'il s'agit d'un test rapide.







Nous savons que plusieurs overclockers ont mis la main sur la RTX 4090 HOF et publieront leurs chiffres dans les semaines à venir. Ce type de performance, même avec un refroidissement LN2, est tout simplement brutal et nous sommes impatients de voir la performance finale du GPU que le die AD102 a à offrir lorsqu'il est poussé à l'extrême.



WCCFTECH