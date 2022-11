Alphacool dévoile de nouveaux kits de refroidissement liquide.



Avec Core Storm et Core Wind, Alphacool propose de nouveaux kits complets de refroidissement par eau qui incluent tous les composants pour construire un système de refroidissement de CPU orienté vers la performance. Avec le matériel de montage inclus, le refroidisseur de CPU est compatible avec les sockets courants d'AMD et d'Intel. Même le tout nouveau socket AM5 d'AMD peut être refroidi par eau avec les kits Core Wind ou Core Storm sans aucune difficulté.











Les sets ne s'adressent pas seulement aux débutants, mais aussi aux passionnés. Les composants sélectionnés sont assortis de manière optimale et proviennent du programme DIY d'Alphacool. Grâce au raccord rapide inclus, la boucle peut être facilement étendue avec des composants supplémentaires tels que des radiateurs, des refroidisseurs de GPU ou des capteurs sans avoir à vidanger ou à reconstruire la boucle d'eau.











Le choix des matériaux pour tous les métaux (radiateur, base du refroidisseur, connecteurs) est toujours basé sans compromis sur le cuivre et le laiton, ce qui permet non seulement un refroidissement du CPU axé sur les performances, mais garantit également la longévité. Les ventilateurs et le refroidisseur du CPU sont également dotés d'un éclairage aRGB brillant. Les LED à adressage numérique offrent de nombreuses options pour un éclairage exceptionnel de l'ensemble de la boucle d'eau. Tous les câbles (aRGB, PWM) et les contrôleurs nécessaires pour utiliser et contrôler la pompe, le ventilateur et l'éclairage aRGB sont inclus. Le pack d'accessoires comprend également des outils importants tels que le coupe-tuyau, l'aide au remplissage, le cavalier ATX 24 broches et la pâte thermique SubZero. Ainsi, la construction de la boucle personnalisée peut être commencée "out-of-the-box" immédiatement.



Caractéristiques du kit de refroidissement par eau Alphacool Core Wind ST30



- Refroidisseur de CPU Eisblock Aurora XP³ Light,

- Réservoir Eisstation DC-LT et pompe DC-LT 2,

- Radiateur NexXxoS ST30 240 mm/360 mm Full Copper V.2,

- Ventilateurs Eiszyklon Aurora LUX PRO Digital RGB,

- Raccords AlphaTube HF 13/10 mm & G1/4" Eiszapfen.



Caractéristiques du kit de refroidissement par eau Alphacool Core Storm ST30



- Refroidisseur de CPU Eisblock XPX Aurora,

- Réservoir Core 100 Aurora et pompe VPP Apex,

- Radiateur NexXxoS ST30 240 mm/360 mm/420 mm Full Copper V.2,

- Ventilateurs Rise Aurora 120 mm/140 mm,

- AlphaTube HF 13/10 mm & raccords G1/4" Eiszapfen.



Disponibilité et Prix



Les prix sont compris entre 249.98 euros et 429.98 euros. Pour plus d'informations, visitez cette page : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP