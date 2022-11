La carte graphique AMD Radeon RX 7900 XTX et le GPU RDNA 3 "Navi 31" font l'objet de magnifiques gros plans.



Hier, AMD a dévoilé sa carte graphique phare Radeon RX 7900 XTX basée sur l'architecture GPU RDNA 3 "Navi 31". La société a permis aux médias qui se sont rendus à l'événement d'examiner de plus près les cartes et la matrice du GPU, et les deux sont absolument superbes.







La carte graphique AMD Radeon RX 7900 XTX présente un superbe design de référence tandis que le GPU RDNA 3 "Navi 31" semble puissant.



L'AMD Radeon RX 7900 XTX est une carte graphique élégante qui se distingue par trois caractéristiques :



- Pas aussi grand que le NVIDIA 4090 Founders Edition,

- N'utilise pas le connecteur à 16 broches comme la NVIDIA 4090 Founders Edition.

- Refroidisseur standard à trois ventilateurs, contrairement à la NVIDIA 4090 Founders Edition.



De haut en bas, la carte graphique AMD Radeon RX 7900 XTX est un design qui a de l'allure. La carte est dotée d'un triple ventilateur, d'un facteur de forme de 2,5 fentes et d'une longueur de 287 mm. C'est beaucoup plus petit que les conceptions de plus de 300 mm que la NVIDIA RTX 4090 adopte. La carte utilise également des connecteurs doubles à 8 broches qui sont des normes industrielles plutôt que de s'appuyer sur des normes plus récentes comme le connecteur à 16 broches que NVIDIA utilise sur ses cartes graphiques de la série RTX 40.



Galerie de photos de la carte graphique AMD Radeon RX 7900 XTX (Crédits d'image : QuasarZone) :



























L'AMD Radeon RX 7900 XTX est également doté d'un design futuriste de son capot qui est absolument superbe. Il y a deux barres d'accentuation RVB à l'avant autour du ventilateur central et deux cadres métalliques au centre également. Le logo "Radeon" peut être vu sur le côté et une fois de plus, il devrait s'illuminer avec des LED RGB. Les côtés de la carte montrent que la carte est beaucoup plus longue que le précédent modèle phare RDNA 2. La série Radeon RX 7000 a plus d'espace pour le dissipateur thermique et a également un design distinct à trois bandes rouges. Il y a également plus d'espace sur les côtés pour le passage de l'air. La carte graphique a utilisé une conception améliorée de refroidissement par chambre à vapeur.







Au dos de la carte, on trouve un circuit imprimé sur toute la longueur qui a l'air superbe et les sorties d'affichage comprennent deux DP 2.1, un seul HDMI 2.1 et un port USB Type-C Link. Il y avait des variantes d'ingénierie précoce qui disposent d'un port miniDP et ceux-ci ont également été repérés lors de l'événement, mais ils ne feront pas leur chemin vers la version finale. L'ensemble de la pile de dissipateurs de chaleur à revêtement noir et le capot entièrement fermé sont absolument superbes. La Radeon RX 7900 XT utilisera une version légèrement modifiée de ce refroidisseur avec un design à 2 fentes.



Lors d'un entretien avec Gordon de PCWorld, Jarred Walton de Tomshardware a révélé qu'AMD a déclaré que l'architecture RDNA 3 est conçue pour évoluer jusqu'à 3 GHz.



Chaque ventilateur est également équipé d'une thermistance, rapporte GamersNexus, qui est logée sur le support du ventilateur et peut être vue sur un petit circuit imprimé vert. La thermistance détecte les températures ambiantes & puisque les cartes seront toujours dans un châssis de PC, vous obtiendrez une lecture de la température du boîtier et peut-être aussi une courbe de ventilateur secondaire qui serait très pratique et permettrait une meilleure performance de refroidissement.



Galerie de photos du GPU AMD RDNA 3 "Navi 31" (Crédits image : QuasarZone) :















Quant au GPU lui-même, que pouvons-nous dire ? Il s'agit du premier GPU de jeu doté de l'architecture Chiplet qui utilise les nœuds TSMC 5 nm et 6 nm. Le nœud 5nm est utilisé par le GCD (Graphics Core Die) tandis que le nœud 6nm est utilisé par le MCD (Memory Controller Die). L'ensemble de la puce est présenté en format BGA et constitue une véritable centrale électrique, offrant une augmentation considérable des performances et de l'efficacité énergétique.



Disponibilité des cartes graphiques AMD Radeon RX 7900 "RDNA 3



Les cartes graphiques AMD Radeon RX 7900 XTX 24 Go et Radeon RX 7900 XT 20 Go seront disponibles le 13 décembre au prix de 999 $ US et 899 $ US, respectivement. La carte sera lancée dans les deux variantes, la référence et les variantes personnalisées, dont certaines ont déjà été révélées ici.















Spécifications "officielles" de l'AMD Radeon RX 7900 XT :







