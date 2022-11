Arctic dévoile le composé thermique haute performance MX-6.



Arctic a dévoilé aujourd'hui le composé thermique MX-6. Le nouveau MX-6 remplace le MX-5 des tablettes, qui est maintenant EOL, mais se vend aux côtés du MX-4, le TIM le plus vendu d'Arctic. Le nouveau MX-6 est une pâte thermique à haute viscosité, non conductrice, non captive, qui ne corrode pas le cuivre pur. Elle convient aux IHS des processeurs, aux matrices exposées (comme les GPU), ou même aux boîtiers en céramique (comme les puces DRAM).







L'Arctic MX-6 a une viscosité de 550 poises, une densité de 3,2 g/cm³, 1,9 X 1013 Ω-cm, et une tension de claquage de 250 V/mil. Chaque application peut rester en place pendant 8 ans (maintien de la conductivité et de la viscosité). La société n'a pas mentionné la composition chimique ou les chiffres de conductivité, pour le moment. Il est proposé dans des distributeurs de type seringue de 2 g, 4 g et 8 g, ainsi que dans un pack comprenant un distributeur de 4 g et six lingettes MX Cleaner.



Disponibilité et Prix



La MX-6 est disponible dès maintenant, au prix de 6.79 Dollars pour la seringue de 2 g, de 8.49 Dollars pour la seringue de 4 g, de 9.79 Dollars pour la seringue de 4 g et 6 pièces de lingettes MX Cleaner, et de 11.99 Dollars pour la seringue de 8 g. Il s'agit de prix de lancement.



TECHPOWERUP