La première webcam 4K60 au monde : Elgato lance la Facecam Pro.







MILPITAS, CA, 2 novembre 2022 – Elgato, le fournisseur leader de matériels et de logiciels à destination des créateurs de contenus, dévoile aujourd'hui la Facecam Pro, la toute première webcam de capture sport 4K à 60 trames par seconde. Embarquant un capteur Sony à grande surface, un objectif photographique grand angle à mise au point variable, un processeur d'image révolutionnaire et une mémoire flash intégrée, cette webcam plug-and-play premium permet aux créateurs de produire du contenu vidéo en Ultra haute définition sans besoin de configuration complexe. Cette technologie innovante, associée au puissant logiciel Camera hub d'Elgato, place la Facecam Pro au tout premier rang des évaluations de performances dans le secteur mondial des webcams.







La Facecam Pro est dotée d’un l'objectif autofocus f/2.0 21 mm de qualité studio d'Elgato, réglable manuellement sur une plage de mise au point allant de 10 cm à l'infini. L'angle de vue atteignant 90 degrés permet des prises de vue élargies en studio ou des appels vidéo de groupe, et le capteur dernier cri à grande surface 1/1.8" SONY STARVIS capture un niveau de détail exceptionnel, même avec les effets panoramique, inclinaison et zoom ou lorsque les conditions lumineuses sont dégradées.



Pour compléter les performances premium de la webcam, Elgato propose son tout dernier processeur de signaux d'image, une puce ultrapuissante qui permet l'encodage et la diffusion en continu de vidéo 4K60 via le port USB 3.0 à très faible latence, tout en offrant la correction de lumière instantanée, la réduction automatique du bruit et pléthore de nanocalculs garantissant une qualité vidéo extraordinaire, quel que soit le paramètre utilisé. Même lorsque vous utilisez des applications qui ne prennent pas en charge l'entrée vidéo 4K60, le processeur applique un algorithme avancé qui transforme la vidéo brute 4K60 en vidéo 1080p60, ce qui vous permet de diffuser des vidéos Full HD de meilleure qualité que si vous utilisiez une webcam 1080p standard.



« Avec le lancement de Facecam l'année dernière, nous avons entrepris de révolutionner les performances et les technologies des webcams. La Facecam Pro constitue un bond en avant à cet égard » a indiqué Julian Fest, SVP et GM chez Elgato. « Notre idée n'était pas de créer simplement une autre webcam. Nous souhaitions offrir une caméra dernier cri unique en son genre, dotée d'une connectivité plug-and-play et d'une qualité vidéo incroyable. En plus de nos autres produits de webcam – EpocCam, Cam Link 4K, Cam Link Pro, Facecam – nous proposons aujourd'hui une suite extraordinaire de solutions pour les créateurs de contenus, les travailleurs nomades et même les professionnels de la diffusion. »







Une fois de plus, Elgato propose une expérience utilisateur exemplaire avec le logiciel Camera Hub, lequel permet de contrôler vos paramètres comme sur un appareil reflex numérique (angle de vue, exposition, balance des blancs). Les effets Cinematic PTZ (panoramique, inclinaison, zoom) sont utilisables sans pixélisation grâce à la puissance du capteur et de l'ISP de la Facecam Pro ; les créateurs dotés de cartes graphiques GeForce RTX peuvent en outre profiter de l'intégration NVIDIA Broadcast et de ses effets contrôlés par IA, tels que le remplacement d'arrière-plan et le flou cinématographique d'arrière-plan.



En un clic de souris, les paramètres de Camera Hub sont enregistrés directement dans la Facecam Pro et peuvent être rappelés instantanément lorsque vous redémarrez votre ordinateur ou changez de poste. Comme les autres logiciels Elgato, Camera Hub fonctionne avec le Stream Deck pour profiter d'un contrôle tactile instantané des paramètres de la caméra et d'une intégration dans l'ensemble de votre configuration audiovisuelle. Le plugin Camera Hub, mis à jour pour la Facecam Pro est disponible dès aujourd'hui dans le Stream Deck Store et vous permet d'activer vos transitions prédéfinies de panoramique, inclinaison et zoom à l'aide d'une simple touche sur le Stream Deck.







La Facecam Pro dispose d'un solide support d'écran avec un filetage standard ¼ de pouce pour solidariser la webcam au support Elgato Multi Mount ou à tout autre tripode compatible. Un cordon USB-C vers USB-C est également inclus pour permettre une connexion immédiate, dès la sortie de la boîte. Qu'il s'agisse de votre premier achat ou d'une montée en gamme, la Facecam Pro vous permet de profiter de matériels et logiciels leaders sur le marché afin de créer des vidéos 4K60 professionnelles de premier ordre.



Disponibilité



La Facecam Pro d'Elgato est disponible dès aujourd'hui auprès des distributeurs et des revendeurs agréés du réseau mondial CORSAIR et Elgato.



La Facecam Pro d'Elgato est vendue avec une garantie de deux ans et secondée par le réseau d'assistance clientèle et technique mondial de CORSAIR et d'Elgato.



Pour obtenir les tarifs exacts de la Facecam Pro d'Elgato, rendez-vous sur le site Web d'Elgato ou contactez votre conseiller commercial ou un représentant des RP CORSAIR/Elgato dans votre région.



Pour plus d'informations sur la Facecam Pro d'Elgato, rendez-vous sur : Cliquez ICI.



ELGATO