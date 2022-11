ASRock lance un écran de 13,3 pouces à monter à l'intérieur du boîtier.



Il y a quelque temps, certaines cartes mères ASRock étaient dotées d'un connecteur eDP, ce qui semblait étrange, car en dehors du marché de l'embarqué ou des ordinateurs portables, l'eDP n'est pas courant. ASRock a maintenant révélé ce à quoi il est destiné, à savoir un écran de 13,3 pouces, ou un kit de panneau latéral comme la société l'appelle. En d'autres termes, il s'agit d'un écran de 13,3 pouces qui se monte à l'intérieur de votre boîtier, en supposant que vous ayez un panneau latéral en verre trempé. Il est destiné à être utilisé comme un écran secondaire, plutôt que d'être une sorte d'outil de diagnostic, ce que les produits similaires sur le marché d'aujourd'hui finissent par être. L'écran utilise un panneau IPS et a une résolution native de 1920 x 1080 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une luminosité de 300 cd/m², donc rien d'extraordinaire.











Cependant, ASRock fournit un câble eDP personnalisé avec un connecteur à 40 broches, ainsi que quatre supports de fixation, des serre-câbles et même des bandes adhésives supplémentaires, au cas où vous voudriez déplacer l'écran dans un nouveau boîtier à l'avenir. L'écran mesure 300,26 x 193,01 mm (L x H), il peut donc ne pas convenir à tous les boîtiers.







ASRock précise également que vous devez disposer d'un panneau latéral en verre trempé clair et transparent pour une utilisation optimale de l'écran, car un panneau teinté réduirait pour des raisons évidentes la lumière qui pourrait être transmise à travers le verre. L'écran est compatible avec les cartes mères ASRock Z790 LiveMixer, Z790 Pro RS/D4, Z790M-ITX WiFi, Z790 Steel Legend WiFi, Z790 PG Lightning, Z790 Pro RS, Z790 PG Lightning/D4, H610M-ITX/eDP et B650E PG-ITX WiFi.



TECHPOWERUP