G.SKILL présente des performances DDR5-8000 sur une ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX et atteint DDR5-10000 avec un refroidissement par air.



G.SKILL International Enterprise Co., Ltd, la première marque mondiale de mémoire overclockée et de composants pour PC, est ravie de présenter les performances extrêmes de la bande passante de la mémoire haute fréquence DDR5-8000 32 Go (16 Go x2) & DDR5-7800 32 Go (2x 16 Go) overclockée sur le dernier processeur Intel Core i9-13900K et la carte mère ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX. En travaillant en étroite collaboration avec l'équipe de la carte mère ASUS, un seul module de mémoire G.SKILL a été overclocké à un niveau stupéfiant de DDR5-10000 sous refroidissement par air.











Dédié au développement de la mémoire DDR5 la plus rapide possible sur le dernier processeur Intel Core de 13e génération et le chipset Intel Z790, G.SKILL présente les performances de la bande passante mémoire élevée du kit de mémoire DDR5-8000 32 Go (2x16 Go) sur la carte mère ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX. Les captures d'écran suivantes montrent les kits de mémoire DDR5-8000 CL40 32 Go (2x16 Go) et DDR5-7800 CL38 32 Go (2x16 Go) validés sur un processeur Intel Core i9-13900K et une carte mère ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX (BIOS 0702). Le kit de mémoire DDR5-8000 CL40 32 Go (2x16 Go) atteint une vitesse de lecture de la bande passante mémoire de plus de 124 Go/s et une vitesse d'écriture de plus de 120 Go/s sur le benchmark mémoire AIDA64.







Un incroyable overclock de mémoire DDR5-10000 avec un refroidissement par air



Parallèlement à la dernière version de la plateforme de bureau Intel Core de 13e génération, ASUS et G.SKILL ont travaillé en étroite collaboration pour atteindre une vitesse d'overclocking de la mémoire DDR5-10000 étonnante en fonctionnement monocanal, en utilisant uniquement un refroidissement par air pour le CPU et le module DRAM. Ce résultat a été obtenu avec la carte mère ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX et le processeur Intel Core i9-13900K.



Les détails de la validation sont accessibles ICI.



TECHPOWERUP