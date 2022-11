Corsair lance le SSD NH NVMe MP600 PRO avec une option de 8 To, et les modèles économiques MP600 GS.



Corsair a discrètement lancé deux nouveaux SKU SSD, le MP600 PRO NH et le MP600 GS. Bien que les noms des modèles semblent similaires, les deux modèles ne pourraient pas être plus différents. Les deux sont des disques PCIe 4.0 x4 et dans les deux cas, des contrôleurs de Phison sont utilisés, mais au-delà de l'utilisation d'un PCB noir, les caractéristiques communes s'arrêtent là. Le MP600 PRO NH est basé sur le Phison E18 et offre des vitesses de lecture séquentielles allant jusqu'à 7000 MB/s, avec des vitesses d'écriture atteignant 6500 MB/s, selon la capacité de stockage et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes.



Corsair propose le MP600 PRO NH dans des capacités allant jusqu'à 8 To, mais l'unité de stock avec la meilleure performance globale est celle de 4 To. Les performances d'écriture aléatoire atteignent 1,2 millions d'IOPS, et les performances de lecture aléatoire tournent autour de 1 million d'IOPS. Pour une raison quelconque, Corsair propose également un SKU de 500 Go, mais il offre des performances assez médiocres par rapport à ses frères et sœurs plus grands. Tous les disques utilisent 3 TLC NAND, donc nous ne sommes pas en présence de disques QLC ici.











Le MP600 GS, quant à lui, est basé sur le Phison E21T, un contrôleur sans DRAM qui vise le segment des disques plus abordables. Le disque de 1 To offre des vitesses de lecture séquentielle allant jusqu'à 4800 Mo/s et des vitesses d'écriture séquentielle allant jusqu'à 3900 Mo/s. La vitesse de lecture aléatoire atteint 580 000 IOPS et les vitesses d'écriture aléatoire atteignent 800 000 IOPS. La vitesse de lecture aléatoire atteint 580k IOPS et la vitesse d'écriture aléatoire 800k IOPS. Ce disque utilise également la technologie 3D TLC NAND.



Les Prix



Le MP600 GS coûte 57.99 Dollars (500 Go) et 92.99 Dollars (1 To). Le MP600 PRO NH commence à 72.99 Dollars (500 Go), suivi de 112.99 Dollars (1 To), 212.99 Dollars (2 To), 529.99 Dollars (4 To) et enfin un prix assez élevé de 1 074.99 Dollars (8 To). Les deux modèles sont couverts par une garantie de cinq ans.



Pour plus d'informations :



- MP600 PRO NH : Cliquez ICI,

- MP600 GS : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP