La carte PCB GALAX GeForce RTX 4090 HOF illustrée avec deux entrées d'alimentation à 16 broches.



GALAX a présenté sa carte graphique GeForce RTX 4090 HOF (hall of fame) destinée aux passionnés. La carte est destinée à être associée à des solutions de refroidissement extrêmes pour grimper dans les classements de benchmarking. Un VRM massif de 27+4 phases alimente la carte, qui tire son énergie de deux connecteurs ATX 12VHPWR à 12+4 broches pour une consommation maximale théorique de 1275 W. L'idée derrière les deux connecteurs est de supporter une limite de puissance supérieure à 600 W. Nous devrons attendre et voir ce que c'est, mais nous doutons que ce soit "1200 W".











Le connecteur d'alimentation supplémentaire devrait également aider à absorber les excursions pendant les sessions intenses de benchmarking, qui pourraient autrement déstabiliser l'OC et faire planter le benchmark. La production de la carte, dans son SKU OCLab Edition, est généralement livrée avec un bloc d'eau provenant de Bitspower. Si vous avez une impression de déjà-vu en lisant ce billet, c'est qu'il s'agit en fait de la deuxième carte graphique HOF de GALAX à disposer de deux entrées 12VHPWR, la précédente étant la RTX 3090 Ti HOF, sortie en avril 2022.



TWITTER (bl4ckdot)