Le prototype AMD Radeon RX 7900 XTX RDNA3 a fait l'objet d'une fuite, confirmant le design du refroidisseur de référence.



Voici ce qui est probablement la toute première image d'une carte graphique AMD Radeon RX 7900 XTX RDNA3. Les échantillons et prototypes d'ingénierie AMD ont tendance à utiliser des PCB de couleur rouge, ce qui est le cas de cette carte. Elle révèle ce qui pourrait être la conception finale de la solution de refroidissement de référence pour la carte, et elle semble correspondre aux teasers que la société a mis en place dans son événement de lancement de la série Ryzen 7000.











La conception de la solution de refroidissement de la RX 7900 XTX s'appuie sur celle de son prédécesseur. La carte elle-même a une épaisseur de 3 fentes, mais est légèrement plus longue que la RX 6900 XT. Le dissipateur thermique à ailettes en aluminium est plus volumineux que celui du refroidisseur de la RX 6900 XT, et semble sortir des évents. Il s'étend jusqu'aux bords de la coque du refroidisseur. Le renflement vers l'arrière pourrait abriter les extrémités des caloducs. La carte prototype a deux entrées d'alimentation PCIe à 8 broches. Il n'y a pas de plaque arrière, car le PCB a plusieurs connecteurs en place pour les diagnostics et l'utilisation de développement par les AIB et les OEM.



9550Pro (Twitter)