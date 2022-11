Cougar présente le boîtier de capture de jeux Envision avec support 4K et AMD FreeSync.



Cougar a présenté aujourd'hui l'Envision, un boîtier de capture et de streaming de jeux haute résolution.







L'Envision prend en charge le passage de l'affichage à des résolutions aussi élevées que 4K à 60 Hz ou 1440p à 144 Hz, ce qui permet d'enregistrer des vidéos à des résolutions allant jusqu'à 4K @ 30 FPS ou 1440p @ 60 FPS.







Une caractéristique intéressante ici est la prise en charge de AMD FreeSync, de sorte que votre passthrough HDMI 2.0 peut conserver le soutien de la technologie.







En plus du passthrough, le boîtier se connecte à votre PC via une connexion USB 3.1 Gen 1 à 5 Gbps, avec un connecteur de type C (c'est ainsi qu'il renvoie la vidéo au logiciel pour l'enregistrement ou le streaming). La plupart des logiciels de streaming courants sont pris en charge.



La société n'a pas révélé de prix.



