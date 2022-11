GIGABYTE lance le SSD AORUS 5000E NVMe Gen4.



GIGABYTE Technology, l'un des principaux fabricants mondiaux de cartes mères, de cartes graphiques et de solutions matérielles, annonce aujourd'hui le dernier SSD PCIe 4.0 M.2 - AORUS Gen4 5000E qui se décline en deux capacités de 500 Go et 1000 Go avec une vitesse de lecture de 5000 Mo/s et une consommation électrique globale réduite de 30%. L'AORUS Gen4 5000E a passé plusieurs tests complets de performance et de stabilité pour garantir aux utilisateurs le SSD le plus stable avec des performances de haut niveau.







" Le SSD PCIe M.2 domine le marché actuel grâce à ses avantages de petite taille et de performance premium, ce qui en fait le choix parfait pour les utilisateurs afin d'améliorer les performances de stockage, notamment dans le cas des SSD PCIe 4.0 rapides ", a déclaré Jackson Hsu, directeur de la division de développement de produits de GIGABYTE Channel Solutions. " Depuis le premier lancement du SSD PCIe 4.0 bien réputé en 2019, GIGABYTE poursuit avec la conviction de fournir des produits de qualité supérieure pour répondre aux besoins de performances supérieures et d'ultra durabilité ". Le SSD AORUS Gen4 5000E avec une vitesse de lecture de 5000 Mo/s joue un rôle clé dans l'amélioration des performances de stockage."







Le SSD AORUS Gen4 5000E est disponible en deux tailles de capacité, 1000 Go et 500 Go. Doté de la technologie PCIe 4.0 x4 NVMe 1.4, d'un design M.2 2280 et d'une flash 3D TLC NAND sélectionnée, il offre des vitesses de transfert allant jusqu'à 1600 MT/s et 5000 MB/s sous le réglage professionnel de la R&D de GIGABYTE. La consommation d'énergie globale est inférieure de plus de 30 % par rapport à la génération précédente de SSD PCIe 4.0. Ce nouveau développement permet au système de fonctionner avec des performances élevées et une faible consommation d'énergie. Avec la fonction intégrée Thermal Guard présente sur les cartes mères GIGABYTE, les SSD AORUS Gen4 5000E peuvent libérer les performances ultimes des SSD PCIe Gen4 M.2 sans aucun étranglement thermique et offrir une expérience utilisateur ultra-rapide, durable et à basse température.







Afin d'offrir des performances de stockage encore plus stables et formidables, le SSD AORUS Gen4 5000E a été vérifié par divers tests rigoureux avec les cartes mères GIGABYTE de divers chipsets, notamment des tests de charge lourde, de haute température et de forte contrainte. En outre, la technologie TRIM & S.M.A.R.T assure la stabilité et la durabilité, tandis que HMB(Host Memory Buffer) permet à la mémoire système de collaborer avec le SSD pour optimiser les performances globales.



Le SSD GIGABYTE AORUS Gen4 5000E sera bientôt disponible sur le marché. Pour plus d'informations, visitez la page du produit : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP