Mise sur le marché de la carte mère BIOSTAR Z790 Valkyrie (DDR5).



BIOSTAR, l'un des principaux fabricants de cartes mères, de cartes graphiques et de périphériques de stockage, annonce aujourd'hui la toute nouvelle carte mère Z790 VALKYRIE, conçue pour faire fonctionner les puissants processeurs raptor-lake de 13e génération d'Intel. Conçue sur la base de l'architecture monopuce Z790 d'Intel, la Z790 VALKYRIE est la dernière née de la gamme de cartes mères phares haut de gamme de BIOSTAR.







Le design élégant de la VALKYRIE, qui intègre les dernières technologies dans une plateforme élégante et très raffinée, témoigne de l'excellence de la conception des produits BIOSTAR et de leurs prouesses techniques. Entrez dans n'importe quelle bataille avec confiance grâce aux performances et à la fiabilité inébranlables de la dernière carte mère Z790 VALKYRIE de BIOSTAR. Conçue pour prendre en charge la toute dernière mémoire DDR5, la Z790 VALKYRIE peut accueillir 4 DIMM de mémoire DDR 5 à haute vitesse jusqu'à 128 Go avec des vitesses d'horloge boostées dépassant 7200+(OC) MHz.







La technologie de transmission de données PCIe 5.0 de nouvelle génération et l'interface de stockage PCIe 5.0 M.2 constituent une excellente base pour les utilisateurs qui cherchent à installer le meilleur matériel du marché, notamment les dernières cartes graphiques de la série RTX 40. De plus, les caractéristiques propres à BIOSTAR, comme le DIGITAL PWM et le 105 A Dr. MOS, assurent une alimentation supérieure, une efficacité énergétique du système et des performances accrues à des fréquences de commutation plus élevées.







De plus, le nouveau VALKYRIE dispose d'un large éventail de fonctions de sécurité intégrées, conçues pour assurer une bonne protection du système. La protection contre le refroidissement M.2, la protection ESD et la protection OC / OV / OH permettent de protéger le système contre la surchauffe et les dysfonctionnements électriques indésirables, améliorant ainsi considérablement la durée de vie du matériel. La technologie Dual BIOS de BIOSTAR offre une puce BIOS de secours pour prendre le relais du BIOS principal défaillant et récupérer le système automatiquement sans réparation en usine.







Des options d'E/S très complètes, dont le port DP (DP1.4), le port HDMI (HDMI 2.1) et le port USB 3.2 (Gen2) Type-C avec DP, offrent des choix illimités aux utilisateurs avec des performances et une durabilité de premier ordre. Le codec audio ALC1220 et le chipset Intel I226-V LAN offrent des performances de niveau supérieur avec une couche supplémentaire de sécurité grâce aux fonctions renommées de BIOSTAR en matière d'alimentation et de sécurité.



Si vous êtes un joueur qui cherche à construire la plate-forme de jeu la plus rapide ou un passionné de technologie qui ne se contente que de la meilleure des meilleures. Dans ce cas, le BIOSTAR Z790 VALKYRIE est votre choix incontestable. Construisez la station de jeu de vos rêves avec la carte mère phare de BIOSTAR, conçue avec des caractéristiques élégantes, des performances époustouflantes dans une carte mère élégante qui offre une expérience de jeu/utilisateur ultime.



Pour plus d'informations, visitez la page du produit : Cliquez ICI.



