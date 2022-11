COLORFUL lance la nouvelle mémoire Battle-AX et les SSD de la série CN pour les plateformes CPU de dernière génération.



Colorful Technology Company Limited, fabricant professionnel de cartes graphiques, de cartes mères, de solutions de jeu et multimédia tout-en-un et de stockage haute performance, annonce les nouveaux kits de mémoire Battle-AX prenant en charge la dernière plateforme Intel, disponibles en modules de mémoire DDR4 et DDR5. COLORFUL lance également deux nouveaux SSD NVMe de la série CN en interfaces PCIe Gen4 et PCIe Gen3. Les nouveaux produits de mémoire et de stockage visent à fournir aux constructeurs une mise à niveau vers les nouvelles plates-formes de systèmes grand public ainsi que les systèmes d'ancienne génération dotés de mémoire DDR4 et d'emplacements pour SSD M.2 PCIe Gen3.











La mémoire COLORFUL Battle-AX DDR5 et DDR4 est parfaite pour les utilisateurs grand public qui prévoient de passer aux dernières plates-formes Intel. La mémoire Battle-AX DDR5 présente un dissipateur thermique noir tandis que la mémoire Battle-AX DDR4 présente un dissipateur thermique blanc. La mémoire Battle-AX DDR5 est disponible en modules de 8 et 16 Go et à des fréquences de DDR5-4800 et DDR5-5200. La mémoire Battle-AX DDR4 est également disponible en modules de 8 et 16 Go et à des fréquences de DDR4-3200 et DDR4-3600. La mémoire Battle-AX DDR5 supporte Intel XMP 3.0 pour un overclocking rapide et facile de la mémoire via le BIOS. La mémoire COLORFUL Battle-AX Series est couverte par une garantie de 3 ans.







COLORFUL présente deux nouveaux SSD NVMe de la série CN conçus pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables : le SSD CN700 PCIe Gen4 et le SSD CN600 Pro PCIe Gen 3. Le CN700 est doté de l'interface PCIe Gen 4 et du dernier contrôleur NVMe, offrant des vitesses allant jusqu'à 5 000 Mo/s en lecture et 4 500 Mo/s en écriture. Le CN700 est disponible en capacités de 512 Go, 1 To et 2 To. Le CN700 est également compatible avec la console PlayStation 5.







COLORFUL présente également le CN600 Pro avec interface PCIe Gen 3. Atteignant la limite supérieure de l'interface Gen 3, la CN600 Pro offre des vitesses allant jusqu'à 3 400 Mo/s en lecture et 3 100 Mo/s en écriture - des vitesses impressionnantes pour les anciens systèmes ne supportant que la PCIe Gen 3. Le CN600 Pro est disponible en capacités de 256 Go, 512 Go et 1 To.







Le CN700 et le CN600 Pro bénéficient d'une garantie limitée de trois ans.



Disponibilité et Prix



La mémoire COLORFUL Battle-AX DDR5 et DDR4, le CN700 SSD et le CN600 Pro SSD sont désormais disponibles chez les détaillants partenaires. Voir les prix ci-dessous.



Mémoire Battle-AX



- Battle-AX DDR5-5200 16 Go (simple) : 99.90 Dollars,

- Battle-AX DDR5-4800 16 Go (simple) : 79.90 Dollars,

- Battle-AX DDR4-3600 8 Go x2 : 89.90 Dollars,

- Battle-AX DDR4-3200 8 Go x2 : 79.90 Dollars.



SSD de la série CN



- CN700 : 69.90 Dollars (512 GB), 99.90 Dollars (1 To), 199.90 Dollars (2 To)

- CN600 Pro : 35.90 Dollars (256 Go), 59.90 Dollars (512 Go), 79.90 Dollars (1 To).



Pour plus d'informations, veuillez consulter les pages produits de la mémoire Battle-AX DDR5 et de la mémoire Battle-AX DDR4.



TECHPOWERUP