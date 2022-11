In Win lance le châssis Mini-ITX Chopin MAX.



InWin a annoncé aujourd'hui son nouveau châssis de PC Chopin MAX Mini-ITX, qui offre une plus grande compatibilité des composants et un plus grand potentiel de refroidissement pour fournir aux utilisateurs des configurations à petit facteur de forme plus puissantes que jamais dans un boîtier en aluminium brossé magnifiquement conçu qui se pose fièrement sur n'importe quel bureau ou meuble.







Avec 25 % d'espace supplémentaire pour le dissipateur (jusqu'à 54 mm), le Chopin MAX est compatible avec les refroidisseurs de CPU AMD et Intel sur leurs dernières plateformes respectives. Le panneau à mailles perforées nouvellement redessiné augmente la surface de ventilation pour améliorer la vitesse de dissipation de la chaleur. Un bloc d'alimentation de 200 W, 80 PLUS Gold, est inclus et offre une excellente efficacité énergétique et un bruit minimal.







L'entrée/sortie du panneau avant comporte désormais un port USB 3.2 Gen 2x2 Type-C capable d'atteindre une performance de 20 Gbps, soit quatre fois plus rapide que l'USB 3.0 standard. Malgré sa taille réduite, le Chopin MAX prend en charge deux SSD de 2,5 pouces situés sur une plaque d'installation conviviale. Il y a également un accès direct à l'arrière du plateau de la carte mère où certains modèles de cartes Mini-ITX offrent un port SSD M.2 supplémentaires.







Disponible en gris titane, noir et argent, la pièce unique et sans soudure en aluminium de 4 mm d'épaisseur est pliée et façonnée autour des trois bords latéraux, tandis qu'une bande I/O personnalisable peut ajouter une touche personnelle unique, ou montrer une synergie avec la couleur de la marque de l'entreprise.



Pour plus d'informations sur InWin Chopin MAX, veuillez consulter la page produit : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP