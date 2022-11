TECHPOWERUP nous propose le test d'un nouveau boitier PC : Le NZXT H5 Flow.







Je tiens à remercier NZXT pour la fourniture de l'échantillon.







La série de boîtiers Flow de NZXT s'adresse à ceux qui préfèrent le flux d'air à ce qui était autrefois un panneau frontal en acier massif. Au fil des itérations, ces variantes ont gagné en popularité, la plus récente étant le H7 Flow, plus grand. Aujourd'hui, NZXT lance les H5 Flow et H5 Flow Elite, qui sont les successeurs officiels de la famille des boîtiers H510. Ces deux versions sont disponibles en noir ou en blanc. Dans cet article, nous examinons le NZXT H5 Flow en blanc.



Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP