TURTLE BEACH nous propose un nouveau micro : Le Neat Bumblebee II.



Le Bumblebee II de Neat est un micro à condensateur USB polyvalent et facile à utiliser avec une sortie audio numérique 24 bits/96 kHz de qualité professionnelle. Parfait pour les conférences, le streaming, les podcasts, la création de contenu, le gaming et l'enregistrement.















SON NUMÉRIQUE CLAIR ET COMPLET 24 BITS/96 KHZ



Avec son unique capsule à condensateur moyen de 25 mm avec un support antichoc interne, le microphone Bumblebee II est idéal pour ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, tablettes et tout autre appareil doté d'un port USB compatible audio, Mac ou PC.



STREAMING, VOIX, PODCASTS, MUSIQUE ET PLUS ENCORE



Quel que soit le contenu que vous enregistrez ou le lieu d'enregistrement, le Bumblebee II peut capturer de l'audio avec une clarté et une fidélité cristallines. Sa configuration polaire cardioïde rejette les sons externes indésirables, tout en saisissant les moindres nuances pour laisser votre son s'exprimer.



DE L'AUDIO, INGÉNIEUSEMENT CONÇU



Le Bumblebee II est équipé d'un système d'écoute sans latence avec réglage du volume, du gain du micro et du mixage pour vérifier la source et la lecture. Il possède également un bouton de désactivation. Le support de bureau élégant et robuste à étrier permet de le fixer sur n'importe quelle surface, ou tout simplement peut servir de support de micro traditionnel ou de perche. Inclut un câble USB-C vers USB-A..



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible en date du 07 novembre 2022. Le prix sera de : 109.90 euros.



TURTLE BEACH