Certains processeurs de bureau AMD Ryzen 5 7600X sont équipés de deux CCD Zen 4.

Les processeurs de bureau Ryzen 7000 d'AMD sont disponibles en deux versions, l'une avec un seul CCD et les variantes à nombre de cœurs plus élevé avec deux CCD Zen 4. Cependant, il semble qu'AMD pourrait expédier certaines puces AM5 Ryzen 5 et Ryzen 7 avec deux CCD.







CPU AMD Ryzen 5 7600X repéré avec deux CCD Zen 4, puces Ryzen 9 défectueuses ou réellement utilisables ?



Récemment, Der8auer a posté une vidéo présentant son dernier Delid Die Mate qui peut être utilisé pour décharger les processeurs AMD Ryzen 7000 Desktop si vous prévoyez d'utiliser un refroidissement direct. L'overclocker a utilisé un cadre Thermal Grizzly Direct Die Frame pour cette démonstration mais lors du déverrouillage du Ryzen 5 7600X, une découverte intéressante a été faite.







Dès que le CPU AMD Ryzen 5 7600X a été dévoilé, Der8auer a remarqué qu'il comportait deux CCD Zen 4 au lieu d'un. Le 7600X possède 6 cœurs et 12 threads, il n'a donc pas besoin de CCD supplémentaire. Tous les CPU AMD Ryzen 7000 en dessous du segment Ryzen 9 utilisent un seul CCD, il est donc intéressant de voir une implémentation de deux CCD Zen 4 sur le PCB.







Comme la puce était déjà déverrouillée, Der8auer l'a placée sous une sonde thermique et a vérifié si l'autre CCD Zen 4 était actif ou non. Trois minuscules blocs de cuivre ont été utilisés qui disent sur chaque chiplet (deux Zen 4 CCD et un seul IOD). Au démarrage, seuls le dé IO et un seul Zen 4 CCD se sont avérés actifs puisqu'ils ont commencé à produire de la chaleur. Cela signifie que l'autre puce n'est pas active.



