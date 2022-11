La carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4080 est listée par les détaillants américains et britanniques, à partir de 1200 Dollars.



Les cartes graphiques GeForce RTX 4080 de NVIDIA ne seront pas lancées avant le 16 novembre 2022, mais les détaillants américains et britanniques ont commencé à répertorier les modèles personnalisés.







Les cartes graphiques GeForce RTX 4080 16 Go de NVIDIA arrivent chez les détaillants américains et britanniques, à partir de 1 200 Dollars



Actuellement, deux détaillants proposent les cartes NVIDIA GeForce RTX 4080 16 Go. Il s'agit de Newegg (États-Unis) et LaptopsDirect (Royaume-Uni). Les deux détaillants ont listé la variante de 16 Go car nous savons que la variante de 12 Go de la RTX 4080 a été "unlaunched" il y a quelques semaines. Il sera donc plus facile pour les consommateurs de distinguer la carte plutôt que d'essayer de différencier les deux cartes au nom similaire avec une énorme disparité de performance.



En commençant par les listes, nous avons les cartes PNY XLR8 Gaming VERTO GeForce RTX 4080 qui viennent dans les deux saveurs non-OC et OC. Ces modèles sont listés pour un prix de départ de 1199,99 $ US pour la variante non-OC tandis que la variante OC devrait se vendre un peu plus cher. Les deux cartes ont été listées mais il n'y a pas de lien de précommande et les utilisateurs pourront faire leurs achats le 16 novembre.







Le détaillant britannique LaptopsDirect propose trois cartes graphiques Palit GeForce RTX 4080 dans les versions GameRock et OmniBlack. Les prix commencent à 1449 livres sterling et vont jusqu'à 1529 livres sterling. Le prix du modèle le moins cher est converti en 1682 dollars américains, ce qui représente une prime de 40% par rapport au prix de vente conseillé par NVIDIA. Il y a deux raisons pour lesquelles le prix est si élevé, tout d'abord, il s'agit d'une liste préliminaire et ensuite, les détaillants britanniques incluent également la TVA qui est d'environ 22% pour la région. Cela devrait donc suffire à expliquer ce prix élevé.







Spécifications "officielles" de la NVIDIA GeForce RTX 4080 16 Go



La carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4080 16 Go devrait utiliser une configuration de GPU AD103-300 réduite à 9 728 cœurs ou 76 SMs sur un total de 84 unités, alors que la configuration précédente offrait 80 SMs ou 10 240 cœurs. Alors que le GPU complet offre 64 Mo de cache L2 et jusqu'à 224 ROP, la RTX 4080 pourrait se retrouver avec 48 Mo de cache L2 et moins de ROP en raison de sa conception réduite. La carte devrait être basée sur le PCB PG136/139-SKU360. La carte graphique devrait offrir une fréquence d'horloge maximale de 2505 MHz.







En ce qui concerne les spécifications de la mémoire, la GeForce RTX 4080 devrait être dotée de capacités GDDR6X de 16 Go qui seraient ajustées à des vitesses de 22,5 Gbps sur une interface de bus de 256 bits. Cela fournira jusqu'à 720 Go/s de bande passante. C'est toujours un peu plus lent que la bande passante de 760 Go/s offerte par la RTX 3080, car elle est dotée d'une interface de 320 bits mais d'une capacité de 10 Go seulement. Pour compenser la bande passante inférieure, NVIDIA pourrait intégrer une suite de compression de mémoire de nouvelle génération pour compenser l'interface de 256 bits.



- NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB TBP "officiel" - 320W,

- NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB TBP "officiel" - 350W.



Spécifications officielles de la série NVIDIA GeForce RTX 40 :







WCCFTECH