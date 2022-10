Carte graphique GIGABYTE GeForce RTX 4080 EAGLE en image.



Au cas où vous l'auriez raté, NVIDIA a "débarqué" la GeForce RTX 4080 12 GB ; et donc la RTX 4080 16 GB est maintenant appelée simplement "RTX 4080". Voici les premières images d'un RTX 4080 personnalisé, le GIGABYTE Eagle OC. La nouvelle marque de cartes graphiques overclockées en usine de la société se débarrasse de la plupart des éléments inutiles de la série RTX 30 Eagle et s'en tient à un design fonctionnel et minimaliste. La carte dispose d'une solution de refroidissement à 4 fentes, avec une énorme coque de refroidissement en plastique contenant un trio de ce qui ressemble à des ventilateurs de 100 mm, qui ventile un double radiateur à ailettes en aluminium.



Les sorties d'affichage comprennent un trio de DisplayPort 1.4a, et un HDMI 2.0b. La carte est alimentée par un seul connecteur 12VHPWR à 16 broches, et c'est peut-être la première confirmation que NVIDIA étend le nouveau connecteur d'alimentation à l'ensemble de ses produits. La RTX 4080 a une puissance typique de 320 W (aux vitesses de référence).















Basée sur le silicium AD103 de 4 nm, la RTX 4080 est dotée de 9 728 cœurs CUDA, 76 cœurs RT, 304 cœurs Tensor, 304 TMU et 112 ROP. Les 16 Go de mémoire GDDR6X de la carte fonctionnent sur une interface mémoire de 256 bits de large, qui, à sa fréquence mémoire de 23 Gbps, fournit 736 Go/s de bande passante mémoire. GIGABYTE conçoit l'extension de la marque Eagle pour concurrencer les ASUS TUF Gaming et les MSI Ventus X. NVIDIA lancera la RTX 4080 le 16 novembre 2022.



VIDEOCARDZ