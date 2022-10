Publication des pilotes Intel Arc GPU 101.3793.



Intel a publié aujourd'hui les derniers pilotes graphiques Arc GPU. Il s'agit de paquets de pilotes spécifiquement destinés aux GPU discrets Intel Arc "Alchemist", et non aux graphiques intégrés du processeur. La version 101.3793 beta, publiée aujourd'hui, ajoute l'optimisation pour "Call of Duty : Modern Warfare II" (2022), Resident Evil Village Gold Edition ; et Victoria 3. Intel corrige les principaux bogues de sa nouvelle famille de GPU discrets à chaque nouvelle version du pilote, et il en va de même pour celle-ci.















Certains GPU de bureau Arc 7-series affichant des valeurs de fréquence de mémoire vidéo plus basses que prévu, a été corrigé. Marvel's Spider-Man (DirectX 12) présentant une corruption de scène avec l'AO désactivé ou réglé sur HBAO+, a été corrigé. Payday 2 (DirectX 9) présentant une corruption de texture lors de la visée vers le bas, a été corrigé. La corruption des couleurs avec Resident Evil Village (DirectX 12) dans la zone de l'usine d'Heisenberg a été corrigée. AoE II et III présentant une corruption de texte dans les menus du jeu, a été corrigé. Topaz Video Enhance AI présentant des performances inférieures à celles attendues avec Arc A380 a été corrigé.



Game support



- Call of Duty: Modern Warfare 2,

- Resident Evil Village Gold Edition,

- Victoria 3.



Problèmes corrigés



- Certains produits graphiques pour ordinateurs de bureau Intel Arc A700-series peuvent présenter des valeurs de fréquence VRAM inférieures à celles prévues.

- Marvels' Spider-Man (DX12) peut présenter une corruption de scène lorsque l'Occlusion ambiante est désactivée ou réglée sur HBAO+.

- Payday 2 (DX9) peut présenter une corruption de texture lors de la visée vers le bas.

- Resident Evil Village (DX12) peut présenter une corruption des couleurs dans la zone de l'usine Heisenberg.

- Age of Empire II & III : Definitive Edition (DX11) présente une corruption du texte dans les menus du jeu.

- Topaz Video Enhance AI présente des performances inférieures à celles attendues avec la série Intel Arc A380.



Pour les télécharger : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP