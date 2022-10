Les cartes graphiques AMD Radeon RX 7900 XTX 24 Go et RX 7900 XT 20 Go "RDNA 3" font l'objet d'une fuite.



Il y a quelques jours, nous avons rapporté qu'AMD travaillait sur ses cartes graphiques RDNA 3 Radeon RX 7900 XTX & RX 7900 XT de nouvelle génération. Nous pouvons maintenant confirmer que c'est bien le cas et que l'équipe rouge prévoit de présenter au moins deux options Navi 31 MCM la semaine prochaine, les RX 7900 XTX & RX 7900 XT.







AMD prépare le dévoilement des cartes graphiques Radeon RX 7900 XTX 24 GB & RX 7900 XT 20 GB pour la semaine prochaine



L'auteur de la fuite sur Twitter, Chi11eddog (@g01d3nm4ng0), qui a été très précis avec ses fuites jusqu'à présent, a posté deux images qui ne montrent pas grand-chose, mais nous pouvons vous assurer que ces données proviennent d'une présentation interne d'AMD qui énumère les prochaines cartes graphiques RDNA 3. Les cartes qui sont mentionnées dans cette liste sont les AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB et Radeon RX 7900 XT 20 GB.











La carte de référence est mentionnée ici et il semble qu'AMD conservera la configuration d'affichage actuelle qui inclut deux DisplayPort, 1 HDMI et une sortie USB Type-C.



Spécifications "présumées" de la carte graphique AMD Radeon RX 7900 XTX 24 Go



Le GPU AMD Navi 31, la puce phare RDNA 3, alimenterait les cartes pour passionnés de la prochaine génération, comme la carte graphique Radeon RX 7900 XTX/XT. Nous avons entendu dire qu'AMD abandonnerait les CU (Compute Units) au profit des WGP (Work Group Processors) sur ses GPU RDNA 3 de nouvelle génération. Chaque WGP hébergera deux CU (Compute Units), mais avec deux fois plus de clusters SIMD32, contre seulement deux sur chaque CU dans RDNA 2. Les rumeurs indiquent qu'AMD a la possibilité de choisir entre Samsung et TSMC pour la matrice 6 nm.



- AMD Navi 31 XTX : 12288 cœurs, bus 384 bits, cache infini de 192 Mo, matrice GPU de 308 mm2 à 5 nm.

- AMD Navi 21 XTX : 5120 cœurs, bus de 384 bits, 128 Mo de cache infini, matrice de GPU de 520 mm2 à 7 nm.



Selon les dernières informations, le GPU AMD Navi 31 avec architecture RDNA 3 devrait offrir un seul GCD avec 48 WGP, 12 SA et 6 SE. Cela donnera un total de 12 288 SP ou processeurs de flux. Cela représente une augmentation de 2,4 fois le nombre de cœurs par rapport aux 5120 SP du GPU Navi 21. Le GPU ou le Navi 31 GCD mesurerait 308 mm2 et serait intégré dans le nœud de processus 5 nm de TSMC.







Le GPU Navi 31 portera également 6 MCD qui disposeront de 16 Mo de cache Infinity par puce et sont également susceptibles de porter les contrôleurs de mémoire 64 bits (32 bits x 2) qui fourniront à la puce une interface de bus 384 bits.



Bien que cela équivaut à 96 Mo d'Infinity Cache, ce qui est inférieur aux 128 Mo des GPU Navi 21 actuels, il existe également une solution 3D-Stacked en cours de développement, qui a été signalée récemment et qui doublerait l'Infinity Cache avec des capacités de 32 Mo (16 Mo 0-hi + 16 Mo 1-hi) pour un total de 192 Mo de cache. Il s'agit d'une augmentation de 50 % par rapport à la conception actuelle du Navi 21 et cela fait également du Navi 31 le premier GPU avec des conceptions à la fois en chiplets et en empilement 3D. Ces chiplets ou MCD seront fabriqués sur le nœud de processus TSMC de 6 nm et mesurent 37,5 mm2 chacun.



Caractéristiques de la carte graphique AMD Radeon RX 7900 XT 20 Go (rumeur) :



Il y aura également une variante réduite qui comportera le noyau GPU Navi 31 XT. Cette puce comportera 42 WGP ou 10 752 cœurs. Cela représente 12,5 % de cœurs en moins que la variante complète. Le GPU fonctionnera également à des vitesses d'horloge légèrement inférieures, mais la consommation d'énergie sera plus faible.



- AMD Navi 31 XT : 12288 cœurs, bus de 320 bits, cache infini de 160 Mo, matrice GPU de 308 mm2 à 5 nm.

- AMD Navi 21 XT : 4608 cœurs, bus 256 bits, 128 Mo de cache infini, GPU de 520 mm2 à 7nm



La carte graphique disposera également de 20 Go de mémoire GDDR6 sur une interface de bus de 320 bits. Comme il n'y a que 5 MCD activés, la carte aura 80 Mo de cache Infinity, soit 16 Mo de moins que la variante supérieure et une diminution de 16,6 %.



Spécifications "préliminaires" de l'AMD Radeon RX 7900 XT :







AMD a déjà confirmé que sa gamme de cartes graphiques de prochaine génération aura une consommation d'énergie plus élevée, mais qu'elle sera toujours une option plus efficace que ce que NVIDIA a à offrir. L'AMD Radeon RX 6950 XT a déjà un TBP de 335W, soit un gain de performance >2x. On s'attend à ce que les cartes conservent leur double entrée à 8 broches pour l'alimentation et qu'elles soient dotées d'un nouveau design de refroidissement à trois ventilateurs, légèrement plus haut que celui utilisé actuellement.







AMD dévoilera son architecture GPU RDNA 3 et les cartes graphiques Radeon RX 7000 le 3 novembre. Les précédentes rumeurs indiquaient que le lancement réel au détail aurait lieu début décembre. La société a prévu un Livestream complet dont vous pouvez lire les détails ici.



WCCFTECH