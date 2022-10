SilverStone Technology présente le câble PP14-EPS 12VHPWR avec des fils de calibre 16 AWG.



SilverStone Technology présente le câble PP14-EPS 12VHPWR avec des câbles 16 AWG avec une capacité de 9.2 Amp par fil. Plusieurs sociétés comme Seasonic, CORSAIR, et be quiet ! ont déjà publié leurs câbles 12VHPWR pour leur gamme existante de blocs d'alimentation en dehors des nouveaux modèles qui sortent avec des connecteurs 12VHPWR. Le câble SST PP14-EPS 12VHPWR sera vendu séparément. SilverStone a déjà sorti de nouveaux blocs d'alimentation avec des connecteurs 12VHPWR, notamment les modèles HELA 850R Platinum, HELA 1200R Platinum et DA1000R Gold.







Caractéristiques du SST PP14-EPS :



- Configuration du câble : 2 x câble EPS 8 broches (PSU) vers 12+4 broches (GPU) 12VHPWR PCIe Gen5,

- Permet aux PSU SilverStone de supporter directement les cartes graphiques de la série RTX 40 avec connecteur 12+4 broches 12VHPWR,

- Compatible avec les alimentations modulaires de 3ème génération de SilverStone,

- Boîtier du connecteur 12VHPWR fabriqué selon la norme 94V0,

- Fabriqué avec 16 AWG évalué à 9.2 Amp par fil, capable de supporter une puissance élevée jusqu'à 600W.



SilverStone Technology n'a pas révélé de prix au moment de la rédaction de cet article. Nous mettrons à jour cet article dès que l'information sera disponible. Pour en savoir plus sur le câble SST PP14-EPS 12VHPWR, veuillez visiter le site web de SilverStone Technology.



