Drivers AMD Software 22.10.3 pour Call of Duty : Modern Warfare II.

Si les drivers AMD Software : Adrenalin Edition 22.9.1 du mois de septembre apportaient déjà le support du jeu Call of Duty : Modern Warfare II (CoD MWII 2022), il ne s'agissait que d'un support préliminaire qui concernait la beta ouverte du jeu. Avec la sortie commerciale de Call of Duty : Modern Warfare II aujourd'hui même, le 28 octobre 2022, AMD publie donc de nouveaux drivers le prenant en charge. Il s'agit des drivers Adrenalin 22.10.3 qui seront probablement les derniers du mois d'octobre (22.10.x).







D'après les release notes d'AMD, ces drivers 22.10.3 ajoutent également le support de la fonction Radeon Boost with Variable Rate Shading dans le jeu d'action Dying Light 2. Pour rappel, le mode Radeon Boost VRS est réservé aux GPU Radeon RX 6000 Series et ne fonctionne qu'avec certains titres DirectX 12. Il permet d'ajuster dynamiquement le niveau d'ombrage dans certaines zones de l'image pour améliorer les performances et réduire la latence en plus de la réduction de résolution globale de l'image lorsque le personnage se déplace rapidement déjà proposée par le mode Radeon Boost classique. Une dizaine de jeux sont actuellement compatibles Radeon Boost with Variable Rate Shading.



À noter que ces drivers 22.10.3 sont considérés comme optionnels (WHQL beta). La dernière version recommandée par AMD (WHQL stable) reste la 22.10.2 de la semaine dernière.



Téléchargement



- Drivers AMD Software : Adrenalin Edition 22.10.3 WHQL beta pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



Des vidéos de présentations :



- Accolades Trailer/Call of Duty: Modern Warfare II : Cliquez ICI.

- Radeon Boost avec ombrage à taux variable : Changez votre façon de jouer : Cliquez ICI.



