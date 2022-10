MSI GeForce RTX 4080 SUPRIM X, Gaming X, et Ventus 3X en images.



Voici quelques-unes des premières photos des cartes graphiques GeForce RTX 4080 custom-design de MSI. La société donne à la RTX 4080 (anciennement connue sous le nom de RTX 4080 16 GB) ; des designs personnalisés à travers trois de ses marques de cartes graphiques. En tête de peloton, on trouve les RTX 4080 SUPRIM X et RTX 4080 SUPRIM ; au milieu, on trouve les RTX 4080 Gaming X et RTX 4080 Gaming ; et en entrée de gamme, les RTX 4080 Ventus 3X et RTX 4080 Ventus 3X OC.







La Ventus 3X devrait s'en tenir aux vitesses de référence de NVIDIA, la Ventus 3X OC ayant un léger overclock d'usine. La RTX 4080 Gaming a un overclock similaire à la Ventus 3X OC, mais avec une solution de refroidissement supérieure qui est éclaboussée de LED RGB. Le RTX 4080 Gaming X a un grade d'overclock plus élevé. Le RTX 4080 SUPRIM a un overclock similaire à celui du Gaming X, mais avec la meilleure solution de refroidissement SUPRIM de MSI ; alors que le SUPRIM X a le grade d'overclock le plus élevé de la société.







Les RTX 4080 SUPRIM et SUPRIM X présentent un design de carte similaire à celui du RTX 4090 SUPRIM X, avec une solution de refroidissement à 4 fentes, des protections et des plaques arrière en métal multi-tons de qualité supérieure, et des composants de PCB de la plus haute qualité de la société et sa solution VRM supérieure.







Les RTX 4080 Gaming X et Gaming sont de niveau moyen, mais vous offrent tout de même une solution de refroidissement raisonnablement bien conçue et adaptée aux jeux, qui a l'air brillante et colorée dans votre installation. Les RTX 4080 Ventus 3X OC et Ventus 3X sont conçus pour être pratiques. Si vous voulez simplement une RTX 4080 proche de la référence que vous pouvez installer et oublier, la série Ventus est faite pour vous. NVIDIA lancera la RTX 4080 le 16 novembre 2022.







Pas de prix pour le moment.



TECHPOWERUP