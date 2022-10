BLEU JOUR dévoile une série spéciale « Street Art » de son PC Gamer MOVE ULTIMATE sur Paris Games Week 2022 !



BLEUJOUR, fabricant français d'ordinateurs et d'accessoires périphériques originaux, design et performants, dévoile à l'occasion du PARIS GAMES WEEK une série spéciale « Street Art » de son PC Gamer, ultra puissant et facilement transportable, MOVE ULTIMATE 12ème Gen : 9 modèles réalisés par des artistes du collectif « Cisart » et 2 artistes indépendants Derr et Chaz, qui raviront les gamers en recherche d'un design unique, inspiré des univers manga, urbains et jeux vidéo.



Lors du salon, BLEU JOUR dévoilera également un PC gamer Intel Gen 13 doté de la carte graphique Intel Arc 770, et fera des démos rétro gaming sur son stand avec son mini PC KUBB de seulement 7 cm de côté.



























BLEU JOUR est sur la PARIS GAMES WEEK, du 02 au 06 Novembre 2022, Paris Expo Porte de Versailles – Pavillon 1, stand J028.



Pour plus d'infos, interview, RDV et démo sur le stand.



BLEU JOUR