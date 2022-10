NZXT lance les nouveaux refroidisseurs de CPU de la série T120.



NZXT lance les nouveaux aéroréfrigérants de CPU T120 et T120 RGB conçus pour les PC de jeu d'entrée et de milieu de gamme avec les dernières plateformes Intel et AMD. Le NZXT T120 et le NZXT T120 RGB ont des spécifications identiques : un refroidisseur à air simple tour avec quatre caloducs en cuivre à contact direct. La différence réside dans le ventilateur de refroidissement inclus, le modèle RGB étant équipé d'un ventilateur NZXT F120 RGB qui prend en charge NZXT CAM pour la personnalisation et la synchronisation RGB. Les refroidisseurs de CPU de la série T120 sont compatibles avec les sockets AMD AM4 et AM5 et les sockets Intel 1700, 1200 et 115X.







Les utilisateurs peuvent opter pour l'achat d'un autre ventilateur F120P ou F120 RGB pour créer une configuration de ventilateur push-pull comme le montre l'image ci-dessus. Les refroidisseurs de la série NZXT T120 sont livrés avec quatre clips de ventilateur, avec deux clips supplémentaires, pour les utilisateurs qui prévoient de passer à une configuration de refroidisseur à double ventilateur. Le NZXT T120 et le T120 RGB sont disponibles en noir et blanc pour s'adapter à la plupart des boîtiers NZXT qui sont également proposés en noir et blanc.



Le T120 est un refroidisseur d'air haute performance à montage direct. Il est aussi cool qu'il est beau grâce à un couvercle de caloduc en aluminium. Il offre d'excellentes performances thermiques dans un petit boîtier.



Caractéristiques



- Le couvercle de caloduc en aluminium dissimule discrètement les tuyaux en cuivre.

- 4 caloducs en cuivre conducteurs dotés de la technologie Direct Contact permettent un transfert thermique maximal du processeur au refroidisseur.

- Fournit une pression statique élevée, déplaçant une grande quantité d'air à travers le radiateur pour un excellent refroidissement.

- Comprend des supports de fixation et des accessoires de montage pour les cartes mères Intel et AMD.

- L'encombrement réduit du radiateur permet d'installer un ventilateur supplémentaire pour accélérer l'évacuation de l'air à l'arrière du PC.

- Comprend 1 gramme de pâte thermique haute performance NZXT.

- Ne bloque pas les emplacements de RAM ou de GPU dans la plupart des boîtiers.



Disponibilité et Prix



Les refroidisseurs de CPU NZXT T120 et NZXT T120 RGB sont maintenant disponibles sur NZXT.com pour 49.99 Dollars et 59.99 Dollars, respectivement.







Les deux refroidisseurs sont également disponibles sur Amazon et Amazon UK avec des prix étranges où le modèle RGB semble être moins cher sur les deux magasins à ce jour, probablement une erreur que NZXT doit corriger rapidement.



VORTEZ