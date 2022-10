Une souris poids plume : CORSAIR sort la nouvelle souris gaming KATAR ELITE WIRELESS.



MILPITAS, CA, 27 octobre 2022 – CORSAIR (NASDAQ : CRSR), fabricant mondial leader d’équipements hautes performances pour les joueurs et les créateurs de contenu, annonce aujourd’hui sa souris gaming sans fil la plus légère à ce jour : la KATAR ELITE WIRELESS. Pesant à peine 69 g, la KATAR ELITE WIRELESS offre aux joueurs une grande agilité tout en étant sans fil, dans un design compact qui convient parfaitement à tous les types de mains. Dotée de la technologie avancée des souris gaming haut de gamme, la souris KATAR ELITE WIRELESS offre des mouvements hyper rapides à la hauteur de ses performances sans fil.







La KATAR ELITE WIRELESS est conçue pour être extrêmement légère et agile tout en conservant un design de souris gaming classique et confortable. Avec un poids de 69 g, cette souris présente un châssis exceptionnellement léger et compact, adapté à tous les types de prises en main, permettant aux joueurs d’effectuer les manœuvres les plus rapides possibles dans un contexte où chaque milliseconde compte.







La KATAR ELITE WIRELESS offre à la fois des connexions SLIPSTREAM WIRELESS inférieures à 1 ms et des connexions Bluetooth polyvalentes, afin que vous puissiez réaliser des mouvements gagnants dans différentes situations de gaming. Dotée d’une batterie avec une autonomie allant jusqu’à 110 heures sur une seule charge avec Bluetooth, et de 60 heures lorsqu'elle est connectée en SLIPSTREAM WIRELESS, cette souris offre aux joueurs des sessions sans interruption, sans aucun fil.







La KATAR ELITE WIRELESS offre les performances de niveau de compétition nécessaires pour remporter la victoire. Manœuvrez avec une précision extrême grâce à un capteur optique CORSAIR MARKSMAN incroyablement précis de 26 000 DPI, personnalisable au DPI près. Les boutons CORSAIR QUICKSTRIKE sont montés sur ressort, ce qui permet de ne pas laisser de creux entre les boutons gauche et droit, et leurs switchs mécaniques OMRON, d’une capacité de 60ִ millions de clics, offrent des actions indécemment réactives. Grâce au taux d’interrogation de 2 000 Hz, la KATAR ELITE WIRELESS enregistre et transmet les actions incroyablement rapidement.



Le puissant logiciel CORSAIR iCUE vous permet de régler avec précision la KATAR ELITE WIRELESS selon vos spécifications exactes et de mettre d’avantage de contrôle au bout de vos doigts. Le logo rétroéclairé RVB peut être personnalisé et synchronisé avec l’ensemble de votre setup, et les six boutons de la souris sont programmables avec des macros et des raccourcis qui optimisent le jeu et décuplent votre productivité. Grâce au stockage de profils embarqué, vous pouvez emporter vos réglages personnalisés en matière d’éclairage, de macro et de DPI partout où vous le souhaitez.



Combinant un design léger avec une technologie puissante et des performances qui dépassent la concurrence, la KATAR ELITE WIRELESS offre des clics parmi les plus rapides au combat.



Disponibilité, garantie et tarifs



La souris gaming CORSAIR KATAR ELITE WIRELESS est disponible dès maintenant sur la boutique en ligne de CORSAIR et auprès des distributeurs et des revendeurs agréés du réseau mondial CORSAIR.



La CORSAIR KATAR ELITE WIRELESS est vendue avec une garantie de deux ans et est secondée par le réseau d’assistance clientèle mondial de CORSAIR.



Pour obtenir les tarifs exacts de la CORSAIR KATAR ELITE WIRELESS, reportez-vous au site Web de CORSAIR ou contactez un conseiller commercial ou un représentant des RP CORSAIR de votre région.



Pour en savoir plus sur la CORSAIR KATAR ELITE WIRELESS, rendez-vous sur : Cliquez ICI.



CORSAIR