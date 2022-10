NVIDIA nous propose des nouveaux pilotes graphiques : Les GeForce 526.47 WHQL.



NVIDIA publie aujourd'hui la dernière version de ses pilotes GeForce Game Ready. La version 526.47 WHQL ajoute le support de deux nouveaux GPU, à savoir le GeForce RTX 3060 8 GB, et le RTX 3060 Ti GDDR6X, les deux SKUs que NVIDIA a lancé pour améliorer sa position face aux RX 6650 XT, RX 6600, et Arc 7-series.



Parmi les optimisations de jeu avec cette version, on trouve :





"Sackboy : A Big Adventure"





"Victoria 3"





"WRC Generations"



Ainsi que la prise en charge de la génération d'images DLSS 3 dans F1 22. Parmi les quelques problèmes corrigés avec cette version, citons la corruption de cartes de jeu dans " Cyberpunk 2077 ", un problème de crash et de redémarrage remarqué avec le Dell XPS 9560 ; une baisse des performances dans Minecraft Java Edition ; l'option de taux de rafraîchissement de 165 Hz non disponible avec les moniteurs Samsung Odyssey Ark ; GeForce Experience sélectionnant la mauvaise tête d'affichage avec Shadowplay ; et certains artefacts vidéo en ligne remarqués avec NVIDIA Image Scaling activé.



Hardware Support



- GeForce RTX 3060 Ti with GDDR6X memory,

- GeForce RTX 3060 with 8 GB of GDDR6 memory.



Game Ready



- Sackboy : A Big Adventure,

- Victoria 3,

- WRC Generations,

- DLSS 3 in F1 22.



Problèmes résolus



- [Cyberpunk 2077] La carte du jeu peut afficher une corruption [3829994].

- Le Dell XPS 9560 peut se bloquer et redémarrer lors de l'utilisation d'applications de bureau [3737715].

- [RTX 30 series] Baisse de performance dans Minecraft Java Edition [3702953].

- L'option de fréquence de rafraîchissement de 165 Hz n'est pas disponible sur le moniteur Samsung Odyssey Ark [3840122].

- Lorsque vous utilisez deux moniteurs ou plus, GeForce Experience Shadowplay/Gamestream peut sélectionner le mauvais moniteur [200633408].

- Les vidéos lues dans Microsoft Edge peuvent apparaître en vert si l'option NVIDIA Image Scaling est activée lors de la reprise après une mise en veille prolongée ou un démarrage avec fastboot. [3624218]



Pour les télécharger : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP