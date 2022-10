EK lance la MSI RTX 4090 Gaming X Trio et les waterblock SUPRIM X.



EK, le fabricant de matériel de refroidissement liquide haut de gamme, présente maintenant la solution ultime de refroidissement par eau pour les cartes graphiques MSI Trio et Suprim GeForce RTX 4090. Le EK-Quantum Vector² Trio RTX 4090 D-RGB se présente sous la forme d'un bloc d'eau avec une plaque arrière passive ou d'une solution de refroidissement avec une plaque arrière active qui prend la carte en sandwich entre deux blocs d'eau pour obtenir les meilleurs résultats de refroidissement possibles.











Les toutes nouvelles cartes RTX 4090 Trio et Suprim devraient être nettement plus puissantes que leurs homologues de la série 30. Et si leur efficacité est également améliorée, ces cartes tirent toujours plus de 450 W, ce qui signifie qu'elles bénéficieront encore plus d'un refroidissement par eau, principalement en raison du processus de production en 4 nm, qui augmente la densité thermique par rapport aux précédentes puces en 8 nm.











EK-Quantum Vector² Trio RTX 4090 D-RGB Bloc d'eau pour GPU



Le EK-Quantum Vector² Trio RTX 4090 est une solution de refroidissement liquide monobloc composée d'un bloc d'eau de la série Vector² et d'une plaque arrière en aluminium anodisé noir. Comme pour les précédents blocs à eau Vector² de la série 30, son esthétique est dominée par des lignes droites minimalistes et la plaque arrière qui contourne le GPU pour recouvrir complètement le PCB.



Le moteur de refroidissement Vector² combine la plaque à jet avec un insert en plexi usiné en 3D pour améliorer la distribution du flux et les performances thermiques. Ce moteur de refroidissement est basé sur un design de moteur de refroidissement Open Split-Flow, qui s'est avéré être une solution supérieure pour les blocs d'eau de GPU. Il se caractérise par une faible restriction du débit hydraulique, ce qui signifie qu'il peut être utilisé avec des pompes à eau plus faibles ou des pompes fonctionnant à faible vitesse, tout en obtenant des performances optimales. EK a pris grand soin d'obtenir un domaine d'écoulement symétrique en utilisant un pont interne vers les composants secondaires. Cela a été fait pour assurer le refroidissement des composants secondaires sans sacrifier la distribution du flux sur le cœur du GPU.



Tous les blocs d'eau GPU Vector² utilisent une plaque de refroidissement en cuivre de 11 mm d'épaisseur avec une borne en acétal directement fixée et une conception supérieure robuste à joint torique unique. Cette construction simple assure la confiance lors de la personnalisation et de la maintenance. La plaque arrière est en aluminium anodisé noir et la base est usinée par CNC en cuivre électrolytique nickelé.



L'éclairage LED D-RGB est déployé sur le bord le plus long du bloc d'eau pour une uniformité et une luminosité améliorées. Le circuit imprimé et les diodes sont dissimulés dans une extrusion d'aluminium propre.



Des couvercles magnétiques tactiles sont utilisés pour dissimuler les vis des bornes, ce qui permet la rotation du badge lorsque le GPU est inversé à l'intérieur du boîtier.



Ces blocs d'eau pour GPU ont une découpe spécifique qui permet d'utiliser l'outil multi-usage inclus pour découpler la sécurité PCIe sur la carte mère et débrancher facilement le GPU. Ce même outil permet également de détacher plus facilement le câble d'alimentation et de resserrer les standoffs.



EK-Quantum Vector² Plaque arrière



Chaque bloc d'eau Vector² est livré avec une plaque arrière anodisée noire et usinée par CNC. Des vis de montage captives nickelées sont fournies avec ces plaques arrière pour remplacer les vis noires d'origine. La plaque arrière a un nouveau profil en forme de L qui touche la base du bloc d'eau et entoure l'ensemble du GPU tout en augmentant la surface de refroidissement. La connexion de la plaque arrière au bloc d'eau rend le transfert de chaleur plus efficace, ce qui permet d'obtenir des performances encore meilleures.



Les vis captives de la plaque arrière simplifient l'installation, garantissant que la bonne longueur est toujours utilisée là où elle est nécessaire pour éviter les erreurs d'utilisation et les hésitations.



EK-Quantum Vector² Trio RTX 4090 D-RGB Set ABP



Cet ensemble de refroidissement ultime se compose d'un bloc d'eau pour GPU haute performance et de la dernière génération de solutions de refroidissement Active Backplate dans un seul boîtier. Bien que les GPU Trio et Suprim RTX 4090 de MSI n'aient pas de VRAM à l'arrière, la plaque arrière active aide à réduire les températures en refroidissant le PCB derrière le noyau, le VRM et la VRAM. Comme le PCB contient beaucoup de cuivre, il absorbe une quantité importante de chaleur, la transférant sur sa surface et réchauffant les autres composants. En refroidissant efficacement le PCB, l'ensemble du GPU devient plus froid.



La plaque arrière active est un bloc d'eau complet avec sa propre plaque de refroidissement en cuivre et un couvercle en acrylique ou en acétal sur toute la longueur. La connectivité est également portée à un autre niveau avec des terminaux "Direct Link" qui mettent en œuvre une disposition conventionnelle à 4 ports, permettant des connexions série et parallèles à partir de côtés adjacents ou opposés du bloc.



Il s'agit de la combinaison ultime d'un bloc à eau Vector², d'une plaque arrière active et d'un mécanisme de montage, disponible exclusivement dans la version Nickel + Plexi. Il est livré avec un EK-Quantum Vector² Trio RTX 4090 D-RGB ABP Side Cover inclus dans la finition noire anodisée. Le couvercle latéral est placé entre le bloc d'eau du GPU et la plaque arrière active pour dissimuler le PCB du GPU. Cela permet aux utilisateurs d'acheter le meilleur ensemble de refroidissement complet pour leur GPU, garantissant le meilleur refroidissement possible et une augmentation des performances.



La combinaison du bloc d'eau EK-Quantum Vector² Trio RTX 4090, de la plaque arrière active EK-Quantum Vector² Trio RTX 4090 et du couvercle latéral ABP EK-Quantum Vector² Trio RTX 4090 enveloppe le GPU de tous les côtés.



EK-Matrix7 Standard



EK-Matrix7 standardise les dimensions des produits, y compris la position et l'espacement des ports, rendant ainsi l'assemblage des boucles de refroidissement liquide plus facile et plus intuitif. Tous les produits Vector² sont entièrement conformes à la norme EK-Matrix7 sur tous les axes, ce qui garantit une intégration et un alignement faciles avec les autres produits EK-Matrix7. Cet alignement parfait des ports dans les positions horizontales et verticales permet de passer moins de temps à planifier la boucle, à plier les tubes, etc.



Disponibilité et Prix



Les blocs d'eau EK-Quantum Vector² Trio RTX 4090 et les sets ABP sont disponibles en précommande sur la boutique en ligne EK et auprès des revendeurs partenaires. Leur expédition est prévue pour la fin novembre 2022. Le tableau ci-dessous indique le prix de détail suggéré par le fabricant (MSRP), TVA comprise.



- EK-Quantum Vector² Trio RTX 4090 D-RGB - Nickel + Plexi : 264.90 euros,

- EK-Quantum Vector² Trio RTX 4090 D-RGB Set ABP - Nickel + Plexi : 399.90 euros.



