Transcend annonce le SSD MTE250S haute performance M.2 NVMe Gen 4.



Transcend, une marque leader dans le domaine du stockage numérique et des produits multimédias, a officiellement lancé le lecteur à état solide (SSD) MTE250S PCIe 4.0 M.2. Doté de flash 3D NAND, d'un contrôleur à 8 canaux et d'un cache DRAM, ce SSD offre des vitesses de lecture et d'écriture séquentielles allant jusqu'à 7200/6500 Mo/s (R/W) et une grande capacité allant jusqu'à 2 To. Son dissipateur thermique en graphène ultra-fin garantit des performances stables en fonctionnement continu. Ses performances éprouvées donneront aux joueurs, aux créateurs de contenu et aux développeurs de logiciels un coup de pouce fondamental qui les aidera à exceller dans leur domaine.







Entièrement conforme aux dernières spécifications NVMe 1.4, le MTE250S se présente sous un facteur de forme M.2 2280 avec un contrôleur à 8 canaux et une interface PCIe Gen4 x4 rapide, libérant des vitesses de R/W séquentielles allant jusqu'à 7200/6500 Mo/s et des vitesses de R/W aléatoires 4K atteignant 530K IOPS. Les monteurs vidéo et les joueurs bénéficieront de ses vitesses impressionnantes, de ses temps d'arrêt réduits et de sa grande capacité (jusqu'à 2 To), autant d'atouts nécessaires pour s'attaquer aux tâches les plus exigeantes.







Excellente gestion thermique avec un dissipateur thermique en graphène ultra-fin



Pour assurer la stabilité en fonctionnement à grande vitesse, le SSD PCIe MTE250S est équipé d'un dissipateur thermique en graphène ultra-fin qui facilite la dissipation de la chaleur. De plus, grâce à son mécanisme intégré d'étranglement thermique dynamique, la température du disque peut être surveillée et contrôlée pour éviter que le SSD ne surchauffe et n'affecte les performances du système. Pour améliorer l'intégrité des données, le MTE250S est doté d'un algorithme ECC de contrôle de parité à faible densité (LDPC) intégré, ce qui augmente la fiabilité du stockage.



Surveillance du SSD avec le logiciel SSD Scope



Le logiciel gratuit de surveillance des SSD de Transcend, SSD Scope, conçu exclusivement pour les SSD de Transcend, regroupe toutes les fonctions nécessaires à la surveillance de l'état des SSD, notamment l'affichage de l'état des SSD, l'analyse S.M.A.R.T., l'effacement des données, la mise à jour du micrologiciel, le lancement de TRIM, le clonage du système, etc. En intégrant toutes ces fonctions importantes dans une seule plateforme, SSD Scope aide les utilisateurs à s'assurer que leur SSD PCIe MTE250S est dans le meilleur état possible.



Le PCIe SSD MTE250S de Transcend est couvert par une garantie limitée de cinq ans. Grâce à une fabrication rigoureuse basée à Taiwan et à un contrôle qualité rigoureux, Transcend garantit la meilleure qualité de produit.



Pour plus d'informations, visitez la page du produit : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP